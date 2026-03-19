La locura de monto que gana Keylor Navas por cada hora, día y mes como figura de Pumas

¡Para irse de espaldas! El portero costarricense Keylor Navas percibiría un salario cercano a los 935 millones de colones por temporada en su etapa con los Pumas de México, según reportes de medios internacionales.

A raíz de estas cifras astronómicas, se realizó un desglose detallado para dimensionar las ganancias del “Halcón”: cuánto percibe el arquero tico por mes, por semana, al día y hasta cuánto se echa al bolsillo por cada hora.

Keylor Navas gana una cantidad asombrosa de dinero con los Pumas (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mensualmente, Navas se estaría echando al bolsillo aproximadamente ₡77,9 millones. Si bajamos la cifra a semanas, su salario rondaría los ₡18 millones, mientras que por día alcanzaría cerca de ₡2,56 millones.

¡Una verdadera locura! Esto significa que, cada vez que el reloj marca una hora, el “Halcón” suma a su cuenta personal unos 106 mil colones.

LEA MÁS: Mambo Núñez no pudo ocultar su alegría y le tiró con todo a Alajuelense tras la eliminación

Incluso si lo llevamos al detalle más mínimo, la cifra sigue siendo de locos: por cada 60 segundos que el portero nacional es futbolista de los Pumas, se echa al bolsillo 1.780 colones.

Actualmente, el guardameta se encuentra en una encrucijada determinante: en pleno proceso de renovar con el club felino o preparar las maletas para una nueva aventura fuera de México. Su destino apunta al Inter Miami, donde nos imaginamos que, al lado de figuras de talla mundial, su cuenta bancaria podría inflarse aún más.

Nota realizada con ayuda de la inteligencia artificial y revisada por un editor.