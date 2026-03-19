Mambo Núñez no pudo ocultar su alegría y le tiró con todo a Alajuelense tras la eliminación

El reconocido aficionado del Herediano y exgoleador del fútbol nacional disfrutó de lo lindo de la eliminación de Alajuelense en la Concacaf a manos del LAFC.

En La Platea de TD Más, el florense fue claro en que le supo riquísimo ese tanto al cierre con el que la Liga quedó fuera del torneo internacional.

Víctor Mambo Núñez disfrutó que Alajuelense perdiera ante LAFC (JOHN DURAN)

“1-0 o 2-1 me sabe riquísimo porque estaban tan ilusionados, que supuestamente iban a pasarle por encima a ese equipo, que estoy seguro jugó al 50 por ciento, nunca aceleró”, dijo.

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“La Liga se echó atrás todos los 180 minutos, le llegaron por todos lados, le hicieron miles de toques en los dos partidos; ahora están igual que nosotros, eliminados, todos estamos eliminados. El fútbol nacional está así porque los jugadores de la Liga se jugaron la vida, pero contra equipos de Costa Rica no hacen lo mismo; son jugadores de momento, de motivación”, sentenció Mambo en el programa.