Alajuelense perdió este dineral por gol de último minuto que lo eliminó en Copa de Campeones de Concacaf

El gol de David Martínez a 92 minutos le costó muy caro a Alajuelense en lo deportivo y económico. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La eliminación de Alajuelense fue un golpe que va más allá de lo deportivo, el cual dolió bastante en el corazón de los rojinegros, pero también en la billetera por la cantidad de dinero que pudo entrar al club si hubiese clasificado.

Según lo dispuesto por Concacaf en su reglamento, por cada fase que se avance en el certamen, la confederación les da dinero a los clubes.

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Por llegar a los cuartos de final, el monto dispuesto era de $300 mil (más de 140 millones de colones), que hubieran caído de gran manera a las arcas erizas.

En el reglamento no se habla de montos específicos, pero según supo La Teja con fuentes conocedoras del tema, el monto va por ese lado.

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La cantidad es similar a la que recibió el Herediano en el 2024 cuando accedió a esta misma fase, pero en esa ocasión le entró más dinero, pues inició su trayectoria en la primera ronda, por lo que superó dos fases para llegar ahí.