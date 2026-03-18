Así reaccionó la prensa internacional a la eliminación de Alajuelense ante Los Angeles FC

La eliminación de Alajuelense en la Copa de Campeones de Concacaf, ante Los Angeles FC, el martes por la noche no pasó desapercibida por la prensa internacional.

Medios de la región hicieron eco de la derrota 1-2 de los manudos. El gol de David Martínez en el tiempo de reposición cayó como un balde de agua fría, a las aspiraciones de los ticos por seguir en el torneo regional.

La Liga solo jugó los octavos de final y será el equipo norteamericano, el que dispute los cuartos de final.

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Alajuelense no pudo avanzar a los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Las reacciones

Esto señaló Diez, diario deportivo de Honduras, sobre el duelo de los liguistas:

“La Liga Deportiva Alajuelense quedó eliminada de la Concacaf Champions Cup tras caer 1-2 en casa frente a Los Angeles FC. El equipo rojinegro no pudo sostener la ventaja inicial y vio cómo se le escapaba la clasificación en los minutos finales.

“En la segunda mitad, el guion no cambió demasiado, pero la presión de Los Angeles FC finalmente dio frutos. Al minuto 51, Nathan Ordaz aprovechó un balón dentro del área para firmar el empate, tras una jugada que evidenció dudas en la defensa rojinegra.

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Un gol en el tiempo de reposición dejó a Alajuelense fuera de la Concacaf. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Cuando todo apuntaba a tiempos extra, apareció el venezolano David Martínez en el 90+2 para marcar un golazo desde fuera del área y sentenciar la serie. Con este resultado, Los Angeles FC avanza a la siguiente ronda, donde enfrentará a Cruz Azul. LAFC ganó 3-2 en el global”.

La cadena ESPN relató en su sitio web:

“La noche parecía escrita para una hazaña. Pero el fútbol, muchas veces, no entiende de merecimientos.

“La Liga Deportiva Alajuelense se quedó a segundos de clasificar, pero terminó cayendo 2-1 ante Los Angeles FC en el estadio Alejandro Morera Soto y quedó eliminada de la Copa de Campeones de Concacaf con un global de 3-2.

“El golpe llegó cuando más dolía. En el tiempo añadido, cuando todo apuntaba a los tiempos extra, apareció un disparo imposible del venezolano David Martínez que acabó con el sueño rojinegro”.

Son Heung-min y sus compañeros avanzaron a la siguiente fase de la Copa de Campeones de Concacaf. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Así informó TUDN lo que pasó en el estadio Alejandro Morera Soto:

“El LAFC eliminó al Alajuelense de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup con un golazo tardío de David Martínez.

“El primer tiempo transcurrió sin muchas emociones con excepción de un remate de LAFC que parecía darle el empate de cara al descanso.

“Al minuto 92’, el venezolano David se animó de larga distancia desde tres cuartos de cancha de LDA y, sin pensarlo mucho, sacó un poderoso zurdazo que se coló por el ángulo del arco de los ticos para el 1-2 definitivo que les dio el pase a Cuartos de Final con marcador final de 2-3.