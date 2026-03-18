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Autor del gol de Los Ángeles ante Alajuelense soltó frase que incomodará a los rojinegros

El jugador venezolano anotó el gol de la victoria para el equipo norteamericano en el tiempo de reposición

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Por Yenci Aguilar Arroyo

David Martínez, el jugador de Los Ángeles FC que dejó en silencio el estadio Alejandro Morera Soto al anotar el gol de la victoria del cuadro norteamericano ante Alajuelense, afirmó que la afición manuda no pesó en el duelo de este martes.

El jugador venezolano anotó el gol de la victoria para el equipo norteamericano en el tiempo de reposición, acabando con las esperanzas de los liguistas de seguir con vida en la Copa de Campeones de Concacaf y, luego del partido, dijo que ver el estadio lleno no fue un factor determinante en el encuentro.

“Fue un partido muy lindo, ellos (Alajuelense) son muy buenos, supieron cerrar los espacios bien y nosotros aprovechamos las oportunidades que se dieron y gracias a Dios pude marcar ese gol.

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Liga
David Martínez, anotador del segundo gol de LAFC ante Alajuelense soltó un comentario que no le gustará al liguismo. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Nosotros tuvimos mucha paciencia para manejar el partido, tratar de anotar y se pudo aprovechar en el último minuto. La afición no importa, tienen una muy linda afición, pero son cosas del partido y contamos con una gran plantilla con muchísima experiencia”, afirmó.

En el recuerdo

Martínez aceptó que no subestimaron al cuadro rojinegro y, más allá de celebrar su anotación, recalcó que debe seguir mejorando para ayudar a su club.

Liga vs LAFC
17/03/2026/ Juego entre Alajuelense vs LAFC por el partido de ida de la Liga de Campeones de CONCACAF en el estadio Alejandro Morera Soto / Foto JOHN DURAN (JOHN DURAN/John Durán)

“No subestimamos a ningún rival; Alajuelense hizo un gran trabajo.

“Hay que darle gracias a Dios por marcar el gol; quedará en el recuerdo y, hay que seguir mejorando para dar lo mejor de mí en cada partido”, destacó el atacante de 20 años.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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