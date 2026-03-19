El sincero desahogo de Celso Borges tras el adiós de la Liga en Concacaf

Celso Borges confía en que lo que mostró Alajuelense ante LAFC, el martes pasado en el estadio Alejandro Morera Soto sirva para seguir creciendo en el campeonato nacional.

El capitán manudo conversó con los medios, luego de la derrota ante Los Ángeles, por los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf y afirmó que esperan seguir creciendo, al quedarles solo el torneo local.

“Vamos mejorando, y espero que ojalá podamos hacerlo así en el torneo nacional”, dijo el mediocampista rojinegro.

En este momento, la Liga está en el cuarto lugar de la tabla, con 18 puntos.

Celso Borges confía en que el nivel que demostró Alajuelense en Concacaf lo puedan trasladar al torneo nacional. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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Alajuelense volverá al torneo local este sábado, cuando a las 8 p.m. enfrente a Herediano, en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

Celso dejó el juego contra los gringos al minuto 62 y en su lugar ingresó el joven Isaac Badilla. Cuando se le consultó si podía dar más en el partido, afirmó:

“Lo que toque, tengo que hacerlo al 100 por ciento, lo que el técnico considere; es el que toma decisiones y debo ser respetuoso. Las decisiones las toma el entrenador y uno debe respetarlas”, añadió.

Tristeza

El mediocampista reconoció sentirse triste porque, pese al esfuerzo que hicieron, el resultado no se les dio.

El juego entre Herediano y Alajuelense será el sábado, a las 8 p.m. en el estadio Carlos Alvarado. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion )

“Me siento triste porque, pese al esfuerzo, no recibimos el resultado esperado, pero no así de la gente, que aplaudió pese a la derrota y nos sentimos orgullosos de los aficionados. Me siento triste, porque lo veíamos cerca.

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“Quería ganar, quería pasar la serie, nos veíamos capacitados para hacerlo, convencidos de que podíamos hacerlo. Me siento orgulloso de mis compañeros”, afirmó.

¿Qué opina el mundialista de Catar 2022 sobre el quedarse en el camino en este tipo de competiciones?

“Es cada vez más difícil, no por la competencia a nivel de cancha, sino por estructura, por la exportación de jugadores, y tratamos de contrarrestar eso en una serie a dos partidos, pero el crecimiento de los países es evidente”, destacó.