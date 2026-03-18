(Video) Afición de Alajuelense explota contra Marco Ureña por algo que hizo durante el juego ante LAFC

Marco Ureña, delantero de Sporting, estuvo en las gradas del estadio Alejandro Morera Soto durante el encuentro entre Alajuelense y Los Ángeles FC; sin embargo, el jugador fue captado en un momento que ha hecho explotar a los rojinegros.

Marco Ureña se le vió muy contento en el Morera Soto en uno de los goles del LAFC (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Al atacante se le vio muy contento en uno de los goles del LAFC, en medio de gente del club de Estados Unidos, que estaban celebrando el tanto de los angelinos, y dicho momento fue captado y subido a redes sociales.

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Al atacante se le pudo observar muy contento en plena celebración de uno de las anotaciones, según el video de Johansen Villalobos en las redes.

Alajuelense acabó eliminado tras perder 1-2 con un tanto al 90+2 de los de Estados Unidos.