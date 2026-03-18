En Liberia estallan tras escuchar audios del VAR por no expulsión a Everardo Rubio

Jesús Mejía es el gerente general del Municipal Liberia. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

La explicación de la Comisión de Arbitraje del porqué no se expulsó al defensor del Herediano, Everardo Rubio, tras el golpe que dio a Mauricio Villalobos, volante del Municipal Liberia, no dejó nada satisfechos a los pamperos.

Municipal Liberia cuestiona decisión arbitral tras jugada polémica

Jesús Mejía, gerente general del club guanacasteco, habló con La Teja y, si bien mantuvo una postura respetuosa y calmada, fue muy franco al decir que no comparten los argumentos.

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“Tras analizar la jugada en diferentes ocasiones, consideramos que la acción es un juego imprudente, brusco y con un nivel de fuerza que termina afectando realmente la integridad de nuestro jugador con una fractura en la mandíbula”, explicó.

Críticas al VAR y llamado a proteger la integridad del jugador

“El VAR presentó su criterio, del cual nosotros somos respetuosos como los encargados de tomar estas decisiones; sin embargo, creemos que este tipo de acciones también pueden ser interpretadas desde la óptica de la protección al jugador, diferentes criterios que atentan contra la integridad del jugador, que es lo que queremos como reflexión”, añadió.

Mejía afirma que ya no hay vuelta atrás ni se puede retroceder en el asunto, por lo que ahora más bien deberían enfocarse en cómo dar mejores garantías para los jugadores, que los juegos sean seguros y que las decisiones arbitrales vayan de la mano con la justicia.

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Enrique Osses fue cuestionado por la explicación que dio la Comisión de Arbitraje sobre la no expulsión de Everardo Rubio. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Debate sobre el reglamento y la sanción a Everardo Rubio

“Que respetemos nosotros una opinión no significa que estemos de acuerdo porque consideramos lo contrario a lo que se dice; al fin y al cabo, esto incide en la dinámica del partido y el desarrollo del mismo.

“Que el jugador juegue el balón con esa vehemencia no lo exime realmente de la responsabilidad y fuerza que ejerce en la acción, las consecuencias para el adversario. Hay una acción que se llama darle una patada a un adversario y eso se califica como uso de fuerza excesiva; por lo tanto, el reglamento destaca que eso es roja. Ahí entramos en debate con la comisión arbitral”, destacó.

Señalan contradicción en la decisión arbitral

Para el gerente existe una contradicción al ver que a Rubio le muestren una amarilla en el partido y, por el otro lado, la comisión diga que no hubo falta en la jugada.

“Las imágenes son claras, con intención o sin ella no lo sabemos; lo que sí tenemos que poner en contexto es que fue una jugada imprudente, de juego brusco y es de fuerza excesiva, que debió ser considerada como expulsión”, añadió.