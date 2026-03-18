Comisión de Arbitraje resuelve polémica jugada del Herediano vs Liberia tras revelarse audios del VAR

Los audios del VAR revelaron el análisis que se hizo, el sábado anterior, en una de las jugadas más polémicas del juego entre Herediano y Liberia.

Recordemos que durante este encuentro, el defensor florense Everardo Rubio le dio una fuerte patada a la altura de la mandíbula al volante pampero Mauricio Villalobos, que le provocó una seria lesión en la mandíbula. Sin embargo, Rubio tan solo se ganó la tarjeta amarilla, cuando muchos pensaron que tuvo que ser expulsado.

A causa de este golpe, Villalobos deberá ser operado, según confirmó el Municipal Liberia este martes.

“Tras exámenes realizados, se confirmó que el jugador Mauricio Villalobos presenta varias fracturas en la mandíbula y el pómulo, por lo que debe someterse a una intervención quirúrgica“, detalló el club aurinegro.

Mauricio Villalobos, jugador del Municipal Liberia recibió un fuerte golpe en el juego del sábado ante Herediano. Foto: Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

La Comisión de Arbitraje concluyó que la sanción impuesta al jugador herediano fue la correcta y reveló las razones por las que no merecía ser expulsado.

LEA MÁS: ¿Fue el Herediano beneficiado por el arbitraje ante Liberia por la no expulsión de una de sus figuras? Exárbitros lo dejan claro

El análisis del VAR

Esto analizaron los árbitros, durante la jugada en cuestión:

“A los 14 minutos de juego se produce una disputa por un balón. El jugador número 23 del Herediano (Rubio) llega antes a esa disputa jugando clara y lealmente ese balón.

“Posterior a ello, este jugador, al ver que se va a producir un contacto inevitable con el adversario, jugador número 39 (Villalobos) de Liberia, recoge inmediatamente su pierna, para evitar un contacto mayor, en una clara actitud de arrepentimiento.

“Al no existir un segundo movimiento, por parte de este jugador, posterior a jugar el balón y al retraer inmediatamente su pierna, ese contacto se hace, desde el punto de vista técnico, un contacto inevitable y que provoca un accidente fortuito, pero no puede considerarse una infracción.

Análisis del audio del VAR del juego Herediano vs Liberia

LEA MÁS: Liberia confirmó la realidad de la lesión de Mauricio Villalobos tras brutal golpe sufrido ante Herediano

“Lamentablemente, las consecuencias para el jugador de Liberia son evidentes, pero no constituyen desde el punto de vista técnico, ningún tipo de infracción.

“Recordemos que, de acuerdo a las consideraciones técnicas que se emiten de parte de FIFA y Concacaf, un jugador que juegue de manera leal y correctamente el balón inicialmente y que no realice ningún tipo de segundo movimiento con su cuerpo, sus piernas y que no emplee posteriormente mayor fuerza y velocidad, no puede ser considerada infracción, aun cuando la imagen y la consecuencia de esta acción pueden ser bastante fuertes”.