Torneo Nacional

Liberia confirmó la realidad de la lesión de Mauricio Villalobos tras brutal golpe sufrido ante Herediano

Liberia detalló qué sucedió con Mauricio Villalobos tras el golpe del sábado en el partido ante el Herediano

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Por Sergio Alvarado
Heredia vs Liberia
Mauricio Villalobos salió con una fractura de mándibula el sábado ante Herediano. (Mayela López/Mayela López)

El Municipal Liberia confirmó este martes que el volante Mauricio Villalobos sufrió una seria lesión tras el duro golpe que recibió el sábado en el juego ante Herediano.

“Tras exámenes realizados, se confirmó que el jugador Mauricio Villalobos presenta varias fracturas en la mandíbula y el pómulo, por lo que debe someterse a una intervención quirúrgica.

“Seguimos pendientes de su evolución y le enviamos toda nuestra fuerza y apoyo para una pronta recuperación”, destacaron.

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La acción que provocó la fractura de Villalobos

Mau sufrió la fractura tras una patada y rodillazo que le dio en el rostro Everardo Rubio, defensor florense, en una aparatosa jugada que dio mucho de qué hablar por lo fuerte.

A Rubio no lo expulsaron, lo que generó muchas quejas de parte de la dirigencia y cuerpo técnico pampero al árbitro Bryan Cruz.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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