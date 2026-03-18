Analistas arbitrales explotan tras justificación de Comisión de no expulsión a Everardo Rubio

Mauricio Villalobos salió lesionado de gravedad ante Herediano. (Mayela López/Mayela López)

La justificación que realizó la Comisión de Arbitraje sobre la jugada por la que le perdonaron la tarjeta roja a Everardo Rubio, defensor de Herediano, fue rechazada de raíz por diversos analistas arbitrales consultados por La Teja.

Henry Bejarano, Greivin Porras y Marvin Amores no comparten la consideración de que la jugada se debió a un accidente donde desde el punto de vista técnico no hay falta alguna.

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“Posterior a ello, este jugador, al ver que se va a producir un contacto inevitable con el adversario, jugador número 39 (Villalobos) de Liberia, recoge inmediatamente su pierna, para evitar un contacto mayor, en una clara actitud de arrepentimiento.

“Al no existir un segundo movimiento, por parte de este jugador, posterior a jugar el balón y al retraer inmediatamente su pierna, ese contacto se hace, desde el punto de vista técnico, un contacto inevitable y que provoca un accidente fortuito, pero no puede considerarse una infracción“, indicó la comisión.

La Comisión se ampara en un concepto de FIFA para no mostrar la roja al decir: “Un jugador que juegue de manera leal y correctamente el balón inicialmente y que no realice ningún tipo de segundo movimiento con su cuerpo, sus piernas y que no emplee posteriormente mayor fuerza y velocidad, no puede ser considerada infracción, aun cuando la imagen y la consecuencia de esta acción pueden ser bastante fuertes”.

Era una roja muy clara dice Bejarano

Para los analistas lo explicado en ese caso no es la realidad, porque no se pueden obviar las consecuencias y la dureza de la acción que es un juego brusco grave.

Henry Bejarano es claro porque la falta de Everardo Rubio era tarjeta roja (Archivo)

“En esta acción es muy fácil y claro lo que pasa, si bien es cierto la consideración de la regla que para ellos esto no es juego brusco grave porque él recoge su pierna es así, pero el contacto existe y es una agresión, fue poner en peligro la integridad física del rival”.

“Yo no sé qué quieren tapar, qué quieren decirle a la gente, esto es muy lamentable, en el momento que se da la acción es juego brusco grave por dónde impacta y con qué lo hace, era expulsión, pero al parecer acá los conceptos se manejan de otra forma”, dijo Henry.

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“Solo les faltó decir que era falta del liberiano”

Greivin tampoco compró la explicación y criticó con dureza la gestión de la Comisión de Arbitraje.

“Esa explicación es lo que confunde a la gente, a los árbitros, no puede ser posible que ahora salga diciendo esto, solo les faltó decir que la falta la cometió el jugador de Liberia porque metió la cabeza de manera imprudente para darle a la pierna de Rubio”.

“Hay una jugada de juego brusco grave muy clara, en la que el árbitro debió haber expulsado con roja directa al jugador herediano, pero esto retrata de cuerpo entero por qué el arbitraje está tan mal en este momento”, opinó.

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Contradicción entre la Comisión

Marvin también fue muy crítico con el asunto y hasta siente que la Comisión ve algo muy distinto, porque él no ve que el jugador retire la pierna tal como lo pintan.

“En esto se contradicen solos, si para ellos es un accidente, no hay falta, ¿Entonces por qué saca la amarilla sino hay falta? ¿Porqué el VAR le dice que es amarilla? Si es accidental no hay falta, no es tarjeta".

“Juego peligroso es la acción que un jugador realiza que por torpeza o ignorancia conlleva el riesgo que le pueda recibir amarilla, en este caso el señor Osses está vendiendo humo, no puede justificar esta acción. Él nunca dobló la rodilla, va de una vez con fuerza excesiva y toma el riesgo”, comentó.