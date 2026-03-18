Una de las personas más cercanas a Óscar Ramírez se refirió de una forma muy particular a la eliminación de Alajuelense

Una persona muy cercana al camerino de Óscar Ramírez se refirió a la eliminación de Alajuelense de una manera muy particular.

Andrés Ramírez, hijo del entrenador rojinegro, compartió un video en redes sociales, en el que se habla del fracaso de un equipo, en momentos en que los aficionados cuestionan el rendimiento del club, al quedar eliminado de la Copa de Campeones de Concacaf.

Los rojinegros no pasaron de la fase de octavos de final del torneo regional, al quedar fuera contra Los Ángeles FC.

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Andrés Ramírez, hijo del técnico Óscar Ramírez se refirió de una forma muy particular sobre la eliminación ante LAFC. Foto: archivo. (Instagram Andrés Ramírez/Instagram Andrés Ramírez)

El mensaje de Andrés Ramírez

Andrés, quien labora en el departamento de análisis de video, subió un clip de Fernando Gago, recién nombrado entrenador de la Universidad de Chile, en el que habla del fracaso y su definición de perder un partido o quedar fuera de una serie.

“Yo no comparto eso, en el deporte no hay la palabra fracaso. Imagínate que todos tenemos anhelo de ganar y todos tenemos anhelo de crecer y entonces creo que pasa muchísimo, de volver a intentarlo, de volver a seguir.

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“Te lo está diciendo una persona que futbolísticamente se lesionó cinco veces, perdió final de Copa América, perdió final de Libertadores, semifinal de Champions. No me considero un fracasado en el fútbol por haber perdido, al contrario.

“Creo que son enseñanzas que dejan; obviamente, que volvemos a hablar del sentimiento del hincha y, totalmente de acuerdo, que quiere ganar, pero hay formas de tratar de ganar”, manifestó el volante ex madridista, en el video publicado por el hijo del Machillo.