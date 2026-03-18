En México dan a conocer el nombre del increíble equipo que le habla al oído a Keylor Navas

El futuro de Keylor Navas en México es todo un misterio y en momentos en el que el Pumas busca renovar al arquero costarricense, todo apunta que el tico podría defender el arco de un club norteamericano.

Medios internacionales dieron a conocer en las últimas horas que el tico mantiene una jugosa oferta en la MLS y trascendió que el Inter Miami, equipo en el que juega Lionel Messi es el que desea contar con el exportero del Real Madrid.

De acuerdo con ESPN, el Pumas ya inició las conversaciones para renovar a Keylor, cuyo contrato con los universitarios vence en junio.

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El Inter Miami estaría interesado en los servidios del portero costarricense Keylor Navas. Foto: Pumas. (Pumas/Pumas)

“Hace unos días, la directiva le hizo el primer ofrecimiento formal para renovar y tras pensarlo, Keylor Navas dijo que no con la esperanza de que obtenga una mejora salarial y otros términos en cuanto al tiempo de contrato”.

El interés del Inter Miami

Seǵun el diario Esto, Navas rechazó el primer acercamiento con los universitarios, pese a su deseo de seguir en México.

“Se reveló que la institución auriazul ya se acercó con el arquero costarricense para iniciar las negociaciones, pero también se dio a conocer que ya tiene otras opciones en dado caso que no se quiera mantener en México y una de ellas es el Inter Miami.

“El tres veces campeón de Champions League con el Real Madrid no se mostró complacido con las ofertas económicas y temporales en su nuevo acuerdo. Keylor esperaría un mejor sueldo o un contrato más largo, pues actualmente se especula que gana al menos dos millones de dólares por año (₡935 millones).

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“El arquero tico y su familia se encuentran encantados con el estilo de vida que llevan en México, pues la cercanía con Costa Rica les permite viajar sin problemas a su país, algo que le da ventaja a Pumas sobre el resto de equipos que quieren firmarlo.

“A solo seis jornadas de que termine el torneo, la directiva auriazul y Antonio Sancho tendrán que acelerar el proceso, además de alcanzar las pretensiones de Keylor Navas para que se mantenga como el cancerbero Universitario”, destacó el medio.