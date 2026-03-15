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David Faitelson lanza un bombazo sobre Keylor Navas que dejó a muchos sorprendidos

David Faitelson hizo una revelación sobre Keylor Navas y lo que podría ser su futuro futbolístico

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Por Sergio Alvarado
David Faitelson junto a Keylor Navas, arquero de Pumas de México.
David Faitelson asegura que Keylor Navas podría dejar al Pumas de México. (Davi/David Faitelson)

David Faitelson, afamado periodista mexicano de la cadena TUDN, lanzó un aviso de lo que podría ser el futuro cercano de Keylor Navas el cual sorprendió a muchos.

El comunicador afirmó que el tico podría dejar pronto el Pumas de México por una oferta que le sería muy dificíl de superar a los aztecas.

"Keylor Navas tiene una oferta de la MLS contra la que Pumas no puede competir… La ventaja de Pumas: la familia del futbolista está muy bien adaptada a México", indicó.

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Futuro incierto para Navas

El futuro del arquero costarricense es incierto, en tierra azteca aseguran que es difícil que Navas siga y el jugador indicó hace unas semanas que aún no tenía oferta para renovar el contrato que acaba en junio.

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Keylor indicó que él si siente muy bien en México y se mostró dispuesto a seguir, pero dejó claro que eso no depende solo de él, sino de las decisiones de la directiva.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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