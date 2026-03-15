David Faitelson lanza un bombazo sobre Keylor Navas que dejó a muchos sorprendidos

David Faitelson, afamado periodista mexicano de la cadena TUDN, lanzó un aviso de lo que podría ser el futuro cercano de Keylor Navas el cual sorprendió a muchos.
El comunicador afirmó que el tico podría dejar pronto el Pumas de México por una oferta que le sería muy dificíl de superar a los aztecas.
"Keylor Navas tiene una oferta de la MLS contra la que Pumas no puede competir… La ventaja de Pumas: la familia del futbolista está muy bien adaptada a México", indicó.
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Keylor Navas tiene una oferta de la MLS contra la que Pumas no puede competir…— David Faitelson (@DavidFaitelson_) March 15, 2026
La ventaja de Pumas: la familia del futbolista está muy bien adaptada a México…
Futuro incierto para Navas
El futuro del arquero costarricense es incierto, en tierra azteca aseguran que es difícil que Navas siga y el jugador indicó hace unas semanas que aún no tenía oferta para renovar el contrato que acaba en junio.
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Keylor indicó que él si siente muy bien en México y se mostró dispuesto a seguir, pero dejó claro que eso no depende solo de él, sino de las decisiones de la directiva.