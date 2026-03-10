El desgarrador secreto de Keylor Navas sobre Luis Enrique que lo sacó del PSG y de la Sele

El extécnico de Costa Rica Miguel Herrera confesó en una entrevista en su país con el periodista Toño de Valdés que Keylor Navas tuvo un conflicto muy grande en su paso por el Paris Saint Germain con Luis Enrique.

El Piojo en la entrevista contó detalles de lo conversado con el actual guardameta de los Pumas de México sobre dicho conflicto en el que al final el tico salió del vigente campeón de Europa.

Keylor Navas un fuerte conflicto con Luis Enrique en el PSG (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Me senté a hablar con él (Keylor) y me dijo que vea, profe, le voy a contar que tuve un problema muy fuerte en París, la verdad, Luis Enrique me trató muy mal y no hice química con él, me trató mal, me fue muy mal y mi cabeza se fue por completo”, dijo el Piojo sobre lo hablado con Navas.

Herrera comentó que todo eso fue durante el proceso de la Selección Nacional con Gustavo Alfaro y que generó la renuncia de Keylor Navas de la tricolor en su momento.

“Entonces Keylor va a la selección, habla con el profesor Alfaro y le dijo: No estoy, no sé qué voy a hacer, mi cabeza no está; en ese momento Navas comentó que el Lechuga después no lo volvió a llamar nunca ni para preguntarle cómo estaba”, expresó Herrera.

El Piojo contó que, tras toda esa negativa, el arquero se replanteó volver con la tricolor y fue cuando llegó el azteca de timonel que, en una charla en Argentina, cuando Navas estaba en la liga de dicho país, se llegó al acuerdo de regresar con la Sele.