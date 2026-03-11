Albert Lesan, icónico periodista catalán, sorprendió al hablar de Keylor Navas y hasta de Froylán Ledezma

Albert Lesán es un periodista español reconocido por hablar de forma directa y sin filtros. Sin ocultarse tras ninguna máscara, se define como un aficionado al Barcelona sin reparos y, como nos comentó, siempre desea que el Real Madrid pierda.

Lesan conversó con La Teja junto a Carlos San Juan, periodistas del programa español El Curubito. Este espacio no se limita al fútbol ibérico, sino que se centra bastante en el fútbol latinoamericano y tiene muy bien referenciado al balompié tico.

Carlos San Juan y Albert Lesan son periodistas españoles de amplia trayectoria. (Sergio Alvarado/Sergio Alvarado)

Los comunicadores estuvieron en Panamá celebrando el primer aniversario de su nuevo formato —el cual también se transmite en Tiquicia— y aprovecharon para realizar una visita rápida a Costa Rica, donde conversaron con algunos medios, entre ellos nosotros.

Los aficionados más fiebres del cuadro azulgrana conocen muy bien la carrera de Lesán, quien cuenta con más de 30 años en el periodismo español y actualmente produce una gran cantidad de contenido sobre el club en YouTube.

“Yo agradezco mucho siempre a la gente por todo eso. Yo he presentado en Televisión Española (TVE) el programa de fútbol más visto de la historia, El Rondo; durante doce años fui el presentador del programa.

“Además, fui el primer presentador de la televisión oficial del Fútbol Club Barcelona. En España sí soy una persona muy reconocida, pero me he dado cuenta —paseando por Panamá, México y acá en Costa Rica— de la dimensión tan grande que se potencia, además, con el programa que tenemos ahora. Salir de España te deja ver lo fuerte que es Latinoamérica y Centroamérica; me ha dado una nueva energía”, comentó.

¿Hubiera pegado Keylor Navas en el Barcelona?

Keylor Navas estuvo cerca de irse al Barcelona, quienes al final eligieron al poláco Wojciech Szczęsny (Instagram)

Curiosamente, el costarricense que estuvo más cerca de ser culé fue Keylor Navas, a quien se le acercaron hace un tiempo para llevárselo, pero al final no se cerró el trato.

De ese caso le preguntamos a Lesan y San Juan si se hubieran imaginado a Navas de blaugrana, pese a ser un futbolista histórico del Real Madrid al ganar tres Champions League al hilo

La respuesta de los comunicadores podría sorprender a más de uno por el pique propio de la rivalidad, aunque se trata de algo cada vez más común en el medio.

“Yo era de los que estaba de acuerdo con que viniera Keylor Navas. En ese momento el Barcelona tenía un problema grave de portería y Keylor es un portero experimentado, acostumbrado a ganar; y si ha podido defender y ganar Champions con el Madrid, pues bien. No es el primer jugador que va del Barça al Madrid o al revés.

“Hay que quitarse un poco ese estigma. Luis Enrique, que es mi jugador español favorito, jugó antes en el Madrid que en el Barça y no pasa nada; son profesionales, hay que entenderlo. Sería ilógico pensarlo de otra manera”, comentó Lesan.

San Juan, un poco más joven en la profesión, también culé, dio una respuesta un poco más picosa.

“A mí me hubiera encantado solo para ver cómo reaccionaban los madridistas y para fastidiarles. Ahora hemos fichado a otro arquero que es un gran portero también, pero me hubiera llamado la atención ver a Keylor, la verdad.

“Posiblemente sí, a los madridistas les hubiera sentado mucho peor ver a Keylor en el Barça, además que es un porterazo”, comentó San Juan.

Recuerdos de Froylan Ledezma

Froylán Ledezma estuvo cerca de llegar al Barcelona durante los 90.

La trayectoria de Lesan cubriendo a los culés ha sido tan detallada que incluso estaba al tanto de que en los 90 un costarricense estuvo haciendo pruebas con el club, como lo fue Froylán “Cachorro” Ledezma. Aunque el nombre no lo recordara de primera entrada, sí sabía que hubo un muchacho tico que llamaba la atención.

“Recuerdo bien que era un jugador que gustaba mucho a una parte del cuerpo técnico (del neerlandés Louis Van Gaal en ese entonces) y que allí estuvo. Lo que pasa es que en el Barça es muy complicado, pero el hecho de no entrar no significa que no valgas.

“Pedri no superó las pruebas en el Real Madrid. Si el día que Pedri hizo las pruebas no nevara y el iluminado que estaba ahí hubiera sabido ver que era un jugadorazo, aunque nos pese ahora mismo, Pedri sería jugador del Real Madrid. El hecho de no pasar una prueba no te determina. Ojalá que este tico hubiera llegado al Barça; se hubiera sumado al que tuvimos en los años 40 (Alejandro Morera Soto)”, destacó.

Buen futuro

Patrick Sequeira sería un buen recambio para Keylor Navas considera Carlos San Juan. (Prensa FCRF/Fotografía)

San Juan comentó que vio a la Selección de Costa Rica hace un tiempo y cree que cuenta con jugadores para armar un buen proyecto de cara a la próxima Copa del Mundo. Según afirma, la Sele es un equipo que ya se acostumbró a estar presente en estas citas internacionales.

“Yo hace poco estuve cubriendo en el estadio Johan Cruyff de Barcelona un amistoso entre Cataluña y Costa Rica; me quedé con jugadores como Patrick Sequeira y Jeyland Mitchell. Vi un equipo valiente que es una pena que no esté en el Mundial.

“Ahora con el nuevo seleccionador de cara al próximo Mundial, veremos si hay mejor suerte y clasifican; porque ya sin Costa Rica no se concibe un Mundial”, indicó.

Entre anécdotas del pasado y proyecciones a futuro, Albert y Carlos dejan abierta la puerta a un intercambio futbolístico que trasciende fronteras.