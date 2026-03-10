Un agónico milagro rescata al Barcelona ante Newcastle en la ida de octavos de Champions League

Un auténtico milagro fue lo que salvó al Barcelona de no salir derrotado en la ida de octavos de final de la UEFA Champions League ante Newcastle en Inglaterra.

Los españoles tuvieron un encuentro de pesadilla en St. James Park, donde se sostuvo gracias al portero Joan García, quien fue la gran figura para los de Hansi Flick, que fueron borrados de la cancha.

Barcelona rescató un empate en la última jugada ante Newcastle (Prensa Barcelona/Prensa Barcelona)

En el primer tiempo nadie apareció, solo la defensa y el portero para mantener el arco sin anotaciones. En la etapa de complemento, la tónica no cambiaría, y los ingleses siguieron imponiendo su ritmo.

Los catalanes se sostenían como podían, hasta que al 86, un centro al área se encontró con Harvey Barnes para fusilar a García, quien, pese a estar cerca de detener el remate, no pudo evitar el 1-0.

El resultado era justo, pero barato para los azulgranas; no obstante, en la última acción del compromiso, Dani Olmo empezó a sostener el balón dentro del área rival y, en una mala entrada de la defensa del Newcastle, se marcó un penal que no admitía ninguna duda.

Lamine Yamal, de un juego discreto, fue el encargado de asumir la responsabilidad y el chico de 18 años no iba a decepcionar para marcar el 1-1 definitivo.

La otra semana se definirá el pase a los cuartos de final en el Camp Nou.

Barcelona igualó 1-1 ante Newcastle en la ida de octavos de final (OLI SCARFF/AFP)

El resto de resultados de la jornada

El primer encuentro de la fecha se jugó en Turquía, en el que Galatasaray nos otorgó la sorpresa del día tras vencer 1-0 al Liverpool.

El Atlético de Madrid tuvo una noche mágica en el Metropolitano y aplastó 5-2 al Tottenham en un juego que en apenas 15 minutos estaba con tres de ventaja y la visita cambiando a su portero tras una noche de pesadilla.

Mientras que el Bayern mostró todo su poderío para arrasar y sentenciar la serie sobre el Atalanta con un inapelable 1-6 en Italia.