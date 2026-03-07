La magia de Lamine Yamal sostiene al Barcelona en una de las visitas más duras del fútbol español

Lamine Yamal volvió a maravillar al mundo a su corta edad, siendo determinante una vez más con el Barcelona en la victoria 1-0 ante el Athletic Club de Bilbao, en el temido estadio de San Mamés.

Luego de la victoria agónica del Real Madrid el viernes ante el Celta, los de Hansi Flick entraron al campo con tan solo una unidad de ventaja, y encima en San Mamés, que es de esas visitas que se marcan en el calendario como de las más peligrosas de todo el fútbol español.

El primer tiempo fue cerrado, con opciones en ambos marcos, pero sin encontrar claridad en los arcos defendidos por Joan García por parte de los culés y de Unai Simón para los locales.

Lamine Yamal anotó un golazo para el triunfo del Barcelona (Prensa Barcelona/Prensa Barcelona)

En el complemento, Flick movió sus fichas e hizo ingresar a un Pedri que fue determinante, como de costumbre para los catalanes.

El mediocampista, a los 68 minutos, vio a Lamine Yamal en el sector de la derecha con francas opciones de peligro y ahí le tocaba a la joven perla azulgrana montar su magia. Con una definición bárbara la colgó en el puro vértice del arco de Simón para que se estrellara en el poste y la visita tomara ventaja.

Por más intentos de los de Bilbao de emparejar los cartones, la visita estaba sólida para mantener el cero en su arco y con ello llevarse una victoria que sabe a oro, más después del duro golpe de quedar fuera en semis de Copa del Rey tras estar a un solo gol de empatar una desventaja de cuatro goles contra el Atlético de Madrid.

Con esta victoria, el Barcelona se mantiene a cuatro de diferencia de los de Álvaro Arbeloa y ahora, entre semana, visitan al Newcastle por la ida de octavos de final de la Champions League, mientras que por liga, hasta el próximo domingo, se miden al Sevilla en el Camp Nou.