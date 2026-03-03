Barcelona se quedó a las puertas de un milagro en Copa

El Atlético de Madrid es finalista de la Copa del Rey, pero tuvo que sudar sangre en el Camp Nou tras caer 3-0 contra el Barcelona en el duelo de vuelta de las semifinales.

Los del Cholo Simeone venían de ganar 4-0 en el Metropolitano semanas atrás y, pese a que todo parecía sentenciado, los de Hansi Flick vendieron muy cara la derrota.

El Barcelona quedó fuera de la Copa del Rey (Prensa Atlético de Madrid/Prensa Atlético de Madrid)

En la inicial, fue con el tanto de Marc Bernal que se inauguró el marcador a los 29 minutos, tras cerrar la pinza solo frente al marco y llenar de ilusión a los culés.

La fe aumentó con Raphinha, sobre el minuto 45 de la primera mitad, que tras un penal muy claro puso el segundo de la noche.

Al Atlético parecía que podían temblar las piernas, pero supieron aguantar las embestidas de Flick y sus pupilos; no obstante, el mismo Marc Bernal volvió al 72′ a devolverle la ilusión al Barcelona.

Les quedaban alrededor de 20 minutos a los catalanes para poder buscar ese gol que hubiera mandado la serie a los tiempos suplementarios; sin embargo, el guardameta Juan Musso fue clave para mantener la diferencia.

El Barcelona fracasó y no podrá buscar el bicampeonato de la Copa del Rey; sin embargo, en la liga de España son líderes con cuatro unidades de ventaja sobre el Real Madrid y en Champions se toparán con el Newcastle.

El rival de los del Cholo saldrá entre el ganador del Athletic Club y la Real Sociedad, que se jugará este miércoles.