Lamine Yamal superó una marca que consiguió Lionel Messi en sus primeros años en el FC Barcelona

El FC Barcelona cosechó una importante victoria sobre el Villarreal, además, en este encuentro se registró algo histórico para el cuadro azulgrana.

El encuentro contra el Submarino amarillo cerró con marcador 4-1 y la estrella barcelonista Lamine Yamal firmó tres tantos. Según la empresa estadística Opta, el futbolista se convierte en el jugador más joven en firmar tres tantos en un mismo partido de la Liga española en el siglo XXI.

El primer triplete de Yamal llegó con 18 años y 230 días, es decir, un año antes que cuando lo consiguió su ídolo Lionel Messi.

LEA MÁS: Sorteo de Champions le sonríe al Barcelona mientras al Real Madrid le toca una llave de terror

Lamine Yamal hizo tres goles en el juego de este sábado, entre el Barcelona y Villarreal, y superó una marca de Lionel Messi. Foto: AFP. (MANAURE QUINTERO/AFP)

Frío en la cima

Gracias a este triunfo en el Camp Nou, el Barça se distancia provisionalmente con cuatro puntos más que el Real Madrid. De momento, los blaugranas tienen 64 puntos. Los blancos juegan el lunes ante el Getafe.

Yamal encarriló ya la victoria azulgrana con sus tantos en el 28′ y el 37′, aunque en el inicio de la segunda mitad el senegalés Pape Gueye acortó para el Submarino Amarillo.

Fue de nuevo el prodigio español de 18 años el que puso distancias en el marcador, firmando en el 69′ su tercer gol de la tarde y su primer hat-trick en categoría profesional, antes de que el veterano artillero polaco Robert Lewandowski pusiera el 4-1 definitivo ya en el tiempo de descuento, al 91′.

LEA MÁS: El Barcelona explota contra el arbitraje y pide transparencia con el VAR

El FC Barcelona es líder de LaLiga española, con 64 puntos. Foto: AFP. (MANAURE QUINTERO/AFP)

“El rival es muy bueno (...) Estoy muy feliz sobre todo por la victoria, y también por mis tres goles”, declaró el joven internacional español a la televisión Movistar.