Doctor Willy Gálvez da un prónostico de cuánto tiempo perdería Saprissa a Sebastián Acuña

El Saprissa informó este martes que el volante Sebastián Acuña salió lesionado el pasado domingo en el Colleya Fonseca ante Guadalupe con una ruptura del menisco interno de la rodilla izquierda; sin embargo, no aclaró el tiempo aproximado de baja del jugador.

En La Teja hablamos con el doctor Willy Gálvez para que nos comentara acerca de la lesión del mediocampista morado y tener un panorama con el jugador saprissista.

Sebastián Acuña, jugador del Saprissa salió lesionado del juego entre Guadalupe y Saprissa. (Foto: Rafael Pacheco./Foto: Rafael Pacheco.)

“El menisco interno es el más delgadito que tenemos y, dependiendo de dónde se rompa, tenemos manifestaciones clínicas importantes. Usualmente, no digo que sea el caso, ya que no he visto la resonancia; en futbolistas, el menisco interno suele romperse en el cuerpo o hacia el cuerno posterior del menisco”, explicó.

El especialista comentó diversos escenarios para la recuperación del volante Acuña del Saprissa.

“Lo que no sabemos es si hay lesiones adjuntas; dicho esto, vamos a decir el mejor escenario, que es simplemente el menisco. Hay dos vías que tenemos que analizar; la primera es la decisión que se tome: si toman la determinación de reparar o suturar el menisco para conservarlo, la recuperación es más lenta. Hoy por hoy se busca esto para cuidar el cartílago de la articulación; no siempre se puede, ni es tan sencillo”, acotó.

Sebastián Acuña estaría entre mes y medio a tres meses de baja según especialista (MARVIN_CARAVACA /Marvin Caravaca)

“El segundo es la menisectomía, que es quitar la parte del menisco que esté rota, o esperemos que no, todo el menisco, y valorar si al paciente se le puede hacer un trasplante”, mencionó Willy.

Sobre el tiempo que estará fuera el futbolista del monstruo, el médico dio un panorama aproximado.

“Si pensamos en una reparación meniscal, es decir, una sutura del menisco, estamos hablando de unos tres meses para que inicie su fase de adaptación y vuelva al equipo; si es una meniscectomía parcial, estaríamos hablando normalmente de unas seis semanas después del procedimiento”, sentenció.

El especialista aclaró que el proceso para la recuperación se debe valorar en el momento y que los periodos de recuperación pueden variar en el caso de que no haya complicaciones.