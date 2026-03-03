Reconocen a Alajuelense fuera del país mientras enfrenta uno de sus momentos más difíciles

La Liga Deportiva Alajuelense sumó otro distintivo a nivel internacional, tras revelarse el último ranking de Concacaf en el que el cuadro erizo se mantiene como el mejor club de Centroamérica.

Los rojinegros son los vigentes tricampeones de la región luego de que en diciembre lograran otra copa más en Guatemala al superar al Xelajú en la final, algo que colocó de manera directa a los rojinegros en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, siendo el único representante del área de Centroamérica con vida en el presente certamen.

Alajuelense se mantiene como el mejor equipi de Centroamérica en el ranking Concacaf (Jorge Navarro para La Nacion )

Los manudos son los mejores de Centroamérica, seguidos por el Olimpia de Honduras, y completa el podio el Deportivo Saprissa, que desplazó al Herediano a la cuarta casilla.

Los cinco centroamericanos más importantes de la actualidad según el ranking de la Concacaf lo completa el Municipal de Guatemala, que son los actuales subcampeones del fútbol chapín.

El top 10 de los equipos de Concacaf lo lidera el Toluca de México, que son los vigentes bicampeones de la Liga MX, seguido del Cruz Azul, y completa el podio el Inter de Miami de Lionel Messi.

Alajuelense es el único centroamericano vivo en la Concacaf Champions Cup (Nuestro Diario/Nuestro Diario)

Más atrás, en la cuarta casilla, está el Vancouver Whitecaps, vigente subcampeón de Estados Unidos, club que días atrás eliminó al Cartaginés de la Concacaf Champions Cup.

Los Tigres de México son quintos del ranking, seguido por el LAFC, próximo contrincante de Alajuela en el máximo torneo de la región.

El Club América de México es séptimo y detrás completan los diez mejores el Columbus y Seattle Sounders de la MLS, delante del Monterrey mexicano, que es décimo.