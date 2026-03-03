Teleguía Deportes

Alajuelense vs. Cartaginés: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido este martes?

La Liga Deportiva Alajuelense recibe al Club Sport Cartaginés este martes a las 8 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto, con la urgencia de sumar tras cuatro derrotas consecutiva

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La Liga Deportiva Alajuelense enfrentará este martes al Club Sport Cartaginés en uno de los partidos más intensos de la jornada del fútbol nacional. El encuentro se disputará a las 8:00 de la noche en el estadio Alejandro Morera Soto.

El compromiso llega en un momento determinante para los manudos, que necesitan reaccionar tras encadenar cuatro derrotas consecutivas, incluida la más dolorosa: la caída en el Clásico Nacional.

Cartaginés vs. Alajuelense
Alajuelense suma cuatro derrotas consecutivas antes de recibir a Cartaginés.Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Presión total para los rojinegros

El equipo erizo está obligado a ganar y a sumar tres puntos para cambiar el rumbo y recuperar confianza. La seguidilla de resultados negativos ha encendido las alarmas y la afición espera una respuesta inmediata en casa.

LEA MÁS: ¿Se queda fuera el campeón? periodistas analizan si a la Liga del Machillo le alcanzará para clasificar

El margen de error es mínimo y el duelo ante Cartaginés representa una oportunidad clave para frenar la mala racha.

Cartaginés quiere sostenerse en clasificación

Alajuelense Cartaginés
Alajuelense recibe al Cartaginés este martes, a las 8 p. m., en el estadio Alejandro Morera Soto. (Gemini /Gemini)

Por su parte, los brumosos empataron el fin de semana y llegan con una exigente seguidilla de partidos que podría pasar factura en lo físico. Sin embargo, el objetivo es claro: sumar para mantenerse en puestos de clasificación.

Cartaginés sabe que un resultado positivo en Alajuela fortalecería su posición en la tabla y aumentaría la presión sobre su rival.

El partido se podrá ver en vivo por la señal de FUTV.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseCartaginésPartidoHoraCanalNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.