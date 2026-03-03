Alajuelense vs. Cartaginés: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido este martes?

La Liga Deportiva Alajuelense enfrentará este martes al Club Sport Cartaginés en uno de los partidos más intensos de la jornada del fútbol nacional. El encuentro se disputará a las 8:00 de la noche en el estadio Alejandro Morera Soto.

El compromiso llega en un momento determinante para los manudos, que necesitan reaccionar tras encadenar cuatro derrotas consecutivas, incluida la más dolorosa: la caída en el Clásico Nacional.

Alajuelense suma cuatro derrotas consecutivas antes de recibir a Cartaginés.Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Presión total para los rojinegros

El equipo erizo está obligado a ganar y a sumar tres puntos para cambiar el rumbo y recuperar confianza. La seguidilla de resultados negativos ha encendido las alarmas y la afición espera una respuesta inmediata en casa.

El margen de error es mínimo y el duelo ante Cartaginés representa una oportunidad clave para frenar la mala racha.

Cartaginés quiere sostenerse en clasificación

Alajuelense recibe al Cartaginés este martes, a las 8 p. m., en el estadio Alejandro Morera Soto. (Gemini /Gemini)

Por su parte, los brumosos empataron el fin de semana y llegan con una exigente seguidilla de partidos que podría pasar factura en lo físico. Sin embargo, el objetivo es claro: sumar para mantenerse en puestos de clasificación.

Cartaginés sabe que un resultado positivo en Alajuela fortalecería su posición en la tabla y aumentaría la presión sobre su rival.

El partido se podrá ver en vivo por la señal de FUTV.

