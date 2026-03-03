¿Se queda fuera el campeón? periodistas analizan si a la Liga del Machillo le alcanzará para clasificar

Alajuelense necesita trabajar muy duro para meterse a semifinales. (JOHN DURAN/John Durán)

Alajuelense está en una situación bastante compleja para la segunda vuelta del Clausura 2026, en la que deberá tener un paso casi perfecto para poder llegar a semifinales.

Los erizos tienen nueve puntos tras nueve partidos y están en el sexto lugar de la tabla, a cinco puntos del quinto, Puntarenas FC; a siete del cuarto, San Carlos, y ocho del tercero, Cartaginés, su rival de este martes.

La gran pregunta es si les dará tiempo de recuperarse y poder meterse a la siguiente ronda, consulta que le hicimos a nueve periodistas de nueve medios, los cuales fueron muy claros: la gran mayoría aún confía en que el León pueda recuperarse.

Siete periodistas creen en Alajuelense

La Teja habló con Eduardo Castillo de Teletica Radio, Andrés Chaves de Tigo Sports, Estefan Monge de Grupo Extra, Mariela Jiménez de Repretel, Anthony Porras de Radio Columbia, Hermes Solano de El Observador, José Ríos de YashinQuesada.com, Milton Montenegro de La Nación y Daniel Jiménez de Teletica.com; de los cuales solo los últimos dos no creen que la Liga se meta.

La jerarquía de equipo grande, lo que puede construir Óscar Ramírez y el sacar el orgullo de campeón son algunos de los elementos por los que lo ven posible.

“Es cierto que la Liga vive un momento complicado, que vive una crisis de resultados, sin embargo, hay nueve fechas por jugar, 27 puntos en el aire, creo que sería muy atrevido decir que no le va a alcanzar, es el campeón, un equipo rayado, es complicado porque deberá tener una segunda vuelta casi perfecta, todavía está con vida”, opinó Porras.

Anthony Porras es de los periodistas que cree que Alajuelense clasifique a semifinales.

Por su parte, Castillo cree que sí clasificará, pero dependerá de lo que pase esta semana en los partidos ante Cartaginés y San Carlos, si sale bien de ahí, lo puede lograr.

Mariela también le tuvo fe a la Liga. “Es la tarea que ahora tiene ”Machillo" Ramírez y el plantel los veo clasificando en la última fecha, pero lo logran”, opinó.

Los dos periodistas que no creen que clasifique

Los únicos que dijeron que los manudos se quedarán en primera ronda fueron Daniel y Milton, quienes consideran que el rezago de la Liga es muy pesado.

“Ya le agarró muy tarde, la ‘campeonitis’ se le extendió, eso está bien para uno, dos o tres partidos, pero ya vamos para la mitad de campeonato y la Liga no levanta, no va a clasificar a semifinales”, indicó Jiménez.

“Es difícil la pregunta, pero tal como está jugando, no. No le va a alcanzar. Es cierto que falta toda una vuelta, pero la dificultad que tiene la Liga es que necesita puntar, ganar, pero que los que están arriba dejen puntos, y eso no lo veo... que todos dejan puntos”, opinó Montenegro.