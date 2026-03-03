Machillo Ramírez reveló cómo se siente para seguir en Alajuelense tras mala racha de resultados

Óscar "Machillo" Ramírez fue enfático sobre la necesidad de derrotar a Cartaginés y en su futuro pensará luego. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Óscar “Machillo” Ramírez enfrenta momentos muy delicados en Alajuelense; los resultados no lo acompañan a la mitad de la primera fase del Clausura 2025 con solo nueve puntos en igual número de partidos, lo que tiene al equipo rezagado en la tabla.

El entrenador busca resolver todos los problemas de su escuadra en cancha, mientras que a lo interno en el cub quieren renovar su contrato, el cual acaba en tres meses.

LEA MÁS: Alajuelense enfrenta un calendario de pesadilla en su peor momento: esto es lo que se le viene

La permanencia del Machillo no parece amarrada a los resultados de este torneo, sino a la disposición que tenga él para seguir en el banquillo; sin embargo, cuando se le consultó cuál es su deseo, prefirió no entrar en el tema y dijo que eso lo definirá después.

“A mí me gusta analizar todos estos temas de contratos cuando se terminan; en este momento te puedo decir que estoy con las ganas, los deseos de salir de este bache, que el equipo recupere lo que hicimos el semestre pasado para buscar ese bicampeonato”, indicó.

LEA MÁS: Estos son los destrozos que Alajuelense hizo en el estadio Lito Pérez por el que fue duramente multado

En Alajuelense ya le plantearon seguir

Ramírez reconoció que a lo interno ya se le acercaron para negociar; no obstante, él prefiere esperar al cierre del torneo, pues ahora se quiere concentrar en lo deportivo y debe analizar otros detalles.

“Ellos me han hablado cosas ahí, pero yo, la verdad, estoy enfocado en terminar bien esto, lo que tengo de compromiso, y luego ya verán.

“En esto también entra el tema de la familia, el tema de uno, momentos, la edad también, ya es algo que hay que considerar, la salud, y veré entonces. Entonces, esperar a que Dios quiera, que todo nos salga mejor, que mejore esto y estar más tranquilos para ver lo que prosigue”, comentó.

LEA MÁS: Alajuelense vs Cartaginés: ¿Qué marcador pronostica la IA para este martes?

Machillo fue enfático en que este martes ante Cartaginés hay que sacar sí o sí el triunfo para salir de la racha e ir pensando en las primeras posiciones del torneo.