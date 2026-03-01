Machillo Ramírez calificó la derrota ante Puntarenas FC de una forma muy tajante

Óscar Ramírez indicó que el primer tiempo en Puntarenas es de lo peor del torneo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Óscar “Machillo” Ramírez, técnico de Alajuelense, fue muy sincero este sábado cuando lo pusieron a calificar la derrota que sufrió su equipo 2-0 ante Puntarenas FC.

Los manudos tuvieron un partido muy malo en el Puerto, en el primer tiempo se fueron sin un solo remate, un 31% de posesión de balón y apenas un tiro de esquina.

LEA MÁS: Alajuelense va rumbo a un naufragio al sumar su tercera derrota consecutiva ante Puntarenas

“En el primer tiempo vi mucho juego muy fluido de Puntarenas y nosotros es de lo peor que hemos jugado, le dije a los muchachos que más de esto no podemos pasar ya y tenemos que levantarnos”, dijo.

Trabajo no se refleja en los partidos

Al técnico le consultaron sobre qué está pasando con su equipo que no levanta, pese a ser campeón nacional, y afirmó que es un poco frustrante y complicado ver que las cosas que trabajan en la semana no salen en los partidos.

LEA MÁS: El desplante de Ronaldo Cisneros tras salir de cambio en Alajuelense ante Puntarenas

“No es normal todo lo que está pasando, no es por falta de trabajo ni interés, nadie quiere perder, todos están enojados, hemos trabajado mucho, nos empleamos casi dos días en la manera cómo nos hacen los goles y sigue pasando.

“Trabajamos mucho en defensa y nos vuelve a pasar siempre, les digo que hay que evitar los centros, acomodarnos en la parte frontal y nos pasa, ya tiene que ser un tema fino esto, porque están los entranamientos y videos, lo hacen bien y luego en los partidos pasa otra cosa”.