Esto dijeron en Alajuelense tras los destrozos que hicieron en el estadio Lito Pérez

En Alajuelense están viviendo momentos de mucha tensión y prueba de eso fue lo que ocurrió el sábado anterior en Puntarenas, cuando miembros del equipo dañaron gran parte del camerino tras la derrota de 2 a 0 antes los porteños.

Los erizos quebraron la loza y la parte de cemento del lavamanos, el cual tuvo que haber sido golpeado con muchísima fuerza o por varias personas para quedar de esa manera.

Los chuchequeros reportaron los daños por lo que en el campeón nacional fueron multados con medio millón de colones, además de la obligación de pagar los daños en el plazo de un mes a los naranjas.

Estos fueron los daños reportados por Puntarenas FC en el camerino de visita del 'Lito' Pérez tras el partido contra Liga Deportiva Alajuelense. (Cortesía/Cortesía)

En el club manudo lamentaron lo sucedido y aseguraron que correrán con todos los gastos cuanto antes con el equipo chuchequero, según informaron a La Teja.

Malestar manudo

Las imágenes de cómo quedó el lavatorio porteño hablaron por sí solas, un reflejo de la frustración que están viviendo los rojinegros.

A Alajuelense le tocará despertar a partir de este martes cuando enfrente a Cartaginés a las 8 p.m., en el Morera Soto.