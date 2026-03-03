Torneo Nacional

Esto dijeron en Alajuelense tras los destrozos que hicieron en el estadio Lito Pérez

Alajuelense fue multado por la Unafut por quebrar un lavatorio en el camerino del estadio Lito Pérez

Por Sergio Alvarado

En Alajuelense están viviendo momentos de mucha tensión y prueba de eso fue lo que ocurrió el sábado anterior en Puntarenas, cuando miembros del equipo dañaron gran parte del camerino tras la derrota de 2 a 0 antes los porteños.

Los erizos quebraron la loza y la parte de cemento del lavamanos, el cual tuvo que haber sido golpeado con muchísima fuerza o por varias personas para quedar de esa manera.

Los chuchequeros reportaron los daños por lo que en el campeón nacional fueron multados con medio millón de colones, además de la obligación de pagar los daños en el plazo de un mes a los naranjas.

Estos fueron los daños reportados por Puntarenas FC en el camerino de visita del 'Lito' Pérez tras el partido contra Liga Deportiva Alajuelense.
Estos fueron los daños reportados por Puntarenas FC en el camerino de visita del 'Lito' Pérez tras el partido contra Liga Deportiva Alajuelense. (Cortesía/Cortesía)

En el club manudo lamentaron lo sucedido y aseguraron que correrán con todos los gastos cuanto antes con el equipo chuchequero, según informaron a La Teja.

LEA MÁS: Tras cuernos, palos para Alajuelense: Derrota en Puntarenas no fue lo único malo de la fecha para los manudos

Malestar manudo

Las imágenes de cómo quedó el lavatorio porteño hablaron por sí solas, un reflejo de la frustración que están viviendo los rojinegros.

A Alajuelense le tocará despertar a partir de este martes cuando enfrente a Cartaginés a las 8 p.m., en el Morera Soto.

A Renzo Carballo se le invalidó un gol luego de la intervención del VAR en el partido entre Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense.
A Renzo Carballo se le invalidó un gol luego de la intervención del VAR en el partido entre Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Puntarenas/Puntarenas FC)
