Rodrygo se perderá el resto de la temporada con el Real Madrid y el mundial por lesión

El Real Madrid anunció que la estrella brasileña Rodrygo Goes se lesionó la rodilla, por lo que se acabó la temporada para el atacante y además se perderá la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos del presente año.

Los merengues anunciaron en un comunicado de prensa acerca de lo que sufre el artillero sudamericano.

Rodrygo fse perderá el mundial y el resto de la temporada con el Real Madrid (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha”, publicó el Real Madrid de manera oficial.

Con esta lesión, el brasileño no podrá volver a jugar en esta temporada y tampoco podrá ser parte del plantel de los cinco veces campeones del mundo, ya que el alcance de dicha lesión es de alrededor de ocho a diez meses.

Las madridistas, además de perder a una de sus estrellas para el resto de la campaña, vienen de caer de forma sorpresiva en casa ante el Getafe por la liga de España, lo que generó que el Barcelona, quien recientemente le arrebató el liderato, aumentara la brecha a cuatro unidades con respecto a los de Álvaro Arbeloa.

Los merengues vuelven a escena ya sin poder contar de manera definitiva con Rodrygo el próximo viernes cuando visiten al Celta de Vigo por el campeonato doméstico antes de enfrentarse al Manchester City por los octavos de final de la Champions League.