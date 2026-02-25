Deportes

El Real Madrid de Arbeloa tumba al Benfica de Mourinho y avanza en la Champions

El Real Madrid se instala en 8vos de final de Champions luego de superar al Benfica de Mourinho

Por Eduardo Rodríguez

El Real Madrid se instala en la siguiente ronda de la UEFA Champions League tras imponer su jerarquía ante el Benfica de José Mourinho tras otro triunfo sobre los de Portugal

La victoria de la semana pasada en suelo portugués dejaba la serie encaminada para los blancos tras el 0-1; sin embargo, los de Álvaro Arbeloa no tendrían, ni mucho menos, un día de campo en el Santiago Bernabéu ante Mourinho y compañía.

La visita empezaría dando un susto a los 14 minutos con Rafa Silva, quien emparejó la eliminatoria con el 0-1.

La alegría duraría realmente poco cuando Aurélien Tchouaméni, tras un gran disparo desde la frontal del área, colocara el 1-1 dos minutos después del tanto de los de Mou.

Los blancos no la pasaron cómodo durante el compromiso hasta que un pase de Fede Valverde, quien sumó las dos asistencias de los de Arbeloa, encontraría a Vinicius, quien, al igual que en la vuelta, el astro brasileño sería diferencial para sentenciar el 2-1 y con ello poner el jaque mate a la eliminatoria de 16avos de final en 80 minutos.

Todos los resultados de la jornada de miércoles

El Atalanta logró una gran remontada tras revertir el 2-0 en la ida ante el Borussia Dortmund y, con un tanto de penal en el último minuto, vencieron a los alemanes 4-1 y con ello los italianos sellaron su pase.

El campeón PSG sufrió, pero superó a los también franceses del Mónaco tras empatar a dos y ganar el global 5-4.

La Juventus perdió en la ida 5-2 en Turquía, pero en Italia ganó 3-0 en los 90 minutos pese a tener un hombre menos desde la segunda mitad, pero en el tiempo extra el Galatasaray encontró dos goles que le otorgó el pase a los turcos.

