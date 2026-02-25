Deportes

Periodista panameño sobre jugador que salió de Saprissa: “Se habrían rendido a sus pies”

Chepe Bomba soltó una afirmación muy particular sobre el exjugador de Saprissa Gustavo Herrera

Por Eduardo Rodríguez

El periodista panameño José Miguel Domínguez, Chepe Bomba, soltó en su perfil de X, antiguo Twitter, una afirmación sobre el Saprissa y el exjugador tibaseño Gustavo Herrera que dará de qué hablar.

El comunicador canalero afirmó lo siguiente: “Seis meses más en el Saprissa y el fútbol de toda Costa Rica se hubiese rendido a sus pies... Sí. Me refiero a Gustavo Herrera. ¡Punto y pelota, mentira no es!”, publicó Chepe Bomba.

Tavitín salió de Saprissa tras solo estar seis meses en la institución y no cumplir las expectativas.

El exatacante morado tan solo logró convertir un tanto con la chema tibaseña y ese fue en el triunfo de 1-3 del Monstruo en su visita al Coyella Fonseca durante el campeonato anterior.

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

