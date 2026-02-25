Periodista panameño sobre jugador que salió de Saprissa: “Se habrían rendido a sus pies”

El periodista panameño José Miguel Domínguez, Chepe Bomba, soltó en su perfil de X, antiguo Twitter, una afirmación sobre el Saprissa y el exjugador tibaseño Gustavo Herrera que dará de qué hablar.

Saprissa premió a periodista Chepe Bomba (Captura/Captura)

El comunicador canalero afirmó lo siguiente: “Seis meses más en el Saprissa y el fútbol de toda Costa Rica se hubiese rendido a sus pies... Sí. Me refiero a Gustavo Herrera. ¡Punto y pelota, mentira no es!”, publicó Chepe Bomba.

Tavitín salió de Saprissa tras solo estar seis meses en la institución y no cumplir las expectativas.

Gustavo Herrera marcó solo un tanto con Saprissa (Jose Cordero/José Cordero)

LEA MÁS: Famoso exárbitro mexicano mete la cuchara y da su veredicto sobre la jugada más polémica del clásico nacional

El exatacante morado tan solo logró convertir un tanto con la chema tibaseña y ese fue en el triunfo de 1-3 del Monstruo en su visita al Coyella Fonseca durante el campeonato anterior.