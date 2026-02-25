Deportes

René Picado llegó en helicóptero al estadio Ricardo Saprissa, ¿a qué fue?

Este miércoles, varias personas se sorprendieron cuando vieron que un helicóptero aterrizó en el sector oeste del estadio Saprissa

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Un helicóptero sorprendió al aterrizar en el estadio Ricardo Saprissa, generando asombro entre aficionados, vecinos y curiosos que no daban crédito a lo que veían frente a la casa del Monstruo.

A nuestra redacción llegó un video, en donde se visualiza el momento en que la aeronave llegó al sector oeste de la Cueva.

Una fuente cercana a La Teja confirmó que quién viajaba en este medio de transporte era don René Picado Cozza, presidente de Televisora de Costa Rica y uno de los principales accionistas del equipo morado.

LEA MÁS: Famoso exárbitro mexicano mete la cuchara y da su veredicto sobre la jugada más polémica del clásico nacional

Un helicóptero aterrizó en la explanada oeste del estadio Saprissa, este miércoles.
Un helicóptero aterrizó en la explanada oeste del estadio Saprissa, este miércoles. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla./Foto: captura de pantalla.)

La visita de René Picado al estadio Saprissa

Según contó la fuente, Picado llegó al estadio para compartir un asado con jugadores del primer equipo masculino y femenino y las jefaturas de la institución saprissista.

La particular forma de don René de acercarse al territorio morado provocó que jugadores como Bancy Hernández no se resistiera a la tentación y se diera una “vuelta” en el helicóptero.

Un helicóptero aterrizó en la explanada oeste del estadio Saprissa, este miércoles.
El jugador del Saprissa Bancy Hernández se dio una vuelta en el helicóptero. Foto: Instagram Bancy Hernández. (Foto: Instagram Bancy Hernández./Foto: Instagram Bancy Hernández.)

El jugador nicaragüense subió una historia a sus redes sociales, en donde se aprecia dentro del helicóptero y sobre volando las cercanías del estadio.

Un helicóptero aterrizó en el estadio Saprissa
LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaFútbol de Costa RicaHelićopteroRené Picado
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.