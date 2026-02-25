René Picado llegó en helicóptero al estadio Ricardo Saprissa, ¿a qué fue?

Un helicóptero sorprendió al aterrizar en el estadio Ricardo Saprissa, generando asombro entre aficionados, vecinos y curiosos que no daban crédito a lo que veían frente a la casa del Monstruo.

A nuestra redacción llegó un video, en donde se visualiza el momento en que la aeronave llegó al sector oeste de la Cueva.

Una fuente cercana a La Teja confirmó que quién viajaba en este medio de transporte era don René Picado Cozza, presidente de Televisora de Costa Rica y uno de los principales accionistas del equipo morado.

Un helicóptero aterrizó en la explanada oeste del estadio Saprissa, este miércoles. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla./Foto: captura de pantalla.)

La visita de René Picado al estadio Saprissa

Según contó la fuente, Picado llegó al estadio para compartir un asado con jugadores del primer equipo masculino y femenino y las jefaturas de la institución saprissista.

La particular forma de don René de acercarse al territorio morado provocó que jugadores como Bancy Hernández no se resistiera a la tentación y se diera una “vuelta” en el helicóptero.

El jugador del Saprissa Bancy Hernández se dio una vuelta en el helicóptero. Foto: Instagram Bancy Hernández. (Foto: Instagram Bancy Hernández./Foto: Instagram Bancy Hernández.)

El jugador nicaragüense subió una historia a sus redes sociales, en donde se aprecia dentro del helicóptero y sobre volando las cercanías del estadio.