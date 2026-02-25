René Picado llegó en helicóptero al estadio Ricardo Saprissa, ¿a qué fue?

Un helicóptero sorprendió al aterrizar en el estadio Ricardo Saprissa, generando asombro entre aficionados, vecinos y curiosos que no daban crédito a lo que veían frente a la casa del Monstruo.
A nuestra redacción llegó un video, en donde se visualiza el momento en que la aeronave llegó al sector oeste de la Cueva.
Una fuente cercana a La Teja confirmó que quién viajaba en este medio de transporte era don René Picado Cozza, presidente de Televisora de Costa Rica y uno de los principales accionistas del equipo morado.
La visita de René Picado al estadio Saprissa
Según contó la fuente, Picado llegó al estadio para compartir un asado con jugadores del primer equipo masculino y femenino y las jefaturas de la institución saprissista.
La particular forma de don René de acercarse al territorio morado provocó que jugadores como Bancy Hernández no se resistiera a la tentación y se diera una “vuelta” en el helicóptero.
El jugador nicaragüense subió una historia a sus redes sociales, en donde se aprecia dentro del helicóptero y sobre volando las cercanías del estadio.