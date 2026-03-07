Paul Mayorga cuenta la verdad de su polémica salida de Alajuelense en 2014

Paul Mayorga tuvo una carrera futbolística ligada a la Liga Deportiva Alajuelense; sin embargo, tras poner punto y final a la misma, con el paso del tiempo, el exarquero se encargó de entrenar a los porteros erizos en aquella etapa en la que coincidió con Óscar Ramírez en sus primeros años como técnico rojinegro.

En el 2014, Mayorga pasó por un trago muy amargo en su carrera, ya que, además de estar en ese momento con los leones, también trabajaba en el fútbol femenino con Moravia, en el que protagonizó una muy sonada polémica que le costó el puesto en Alajuela.

Paul Mayorga es el actual entrenador de Moravia (Paul Mayorga/Paul Mayorga)

Paul, quien era parte del cuerpo técnico de Moravia, se vio envuelto en una supuesta agresión a una jugadora del Saprissa femenino, Ivonne Rodríguez, durante la celebración del título de las moradas en 2014.

Ante esta polémica situación, el que entonces era preparador de porteros en la Liga fue despedido del club por dicha acción, además de recibir una sanción por parte del fútbol femenino de dos años más una multa económica.

La versión de Paul Mayorga luego de tantos años

En La Teja conversamos con el expreparador de arqueros de Alajuelense para que, tras muchos años de tan sonada polémica, nos contara su versión de lo que ocurrió.

“Realmente fue una situación que yo aclaré en los tribunales, nunca lo he hecho público porque realmente fue un ataque amarillista y aprovecharse de una persona que siempre ha sido intachable, que ha sido figura pública, para vender una noticia sin siquiera tener el profesionalismo de un comunicador realmente, la gente que informó sobre ese caso tiraron algo al aire sin pensar en lo que eso podría perjudicar a una persona, pero bueno, gracias a Dios eso se aclaró y ya pasó”, acotó Mayorga.

Paul Mayorga, expreparador de porteros de Alajuelense (Archivo GN)

“Yo salí de ahí y Alajuela ha sufrido mucho hasta ahora que está Washington Ortega, pero estoy enfocado en otras cosas, en desarrollar otras situaciones, gracias a Dios las cosas están bien, mi trabajo como profesor en colegios y desde el 2020 hasta el presente con Moravia y de nuevo logrando tener el equipo en primera división para ser un club competitivo”, añadió.

Mayorga reveló si tiene algún resentimiento con el club liguista tras llevar toda la situación polémica a los tribunales y salir bien librado de dichas acusaciones, como relató.

“Lógicamente, uno guarda cierto resentimiento a Liga Deportiva Alajuelense y también a mucho sector de la prensa que me conocía a mí y a mi familia e hicieron eco de una situación que no era real y que no fue como se enfocó y en Alajuela, lógicamente, no se esperaron y, por la presión de la prensa amarillista, se dejaron influenciar y tomaron una determinación que fue muy arbitraria y muy a la ligera”.

“Lógico que uno quede con un resentimiento a la dirigencia de esos momentos, ya que, conociéndolo, uno toma decisiones muy a la ligera y a nivel de la prensa, pues al final, cuando mucho periodista se enteró de que estaban equivocados en todo lo de mi caso, ninguno tuvo la valentía de hacer un reportaje para disculparse. Entonces, si uno comete un error, debe ser muy valiente para reconocerlo y expresarlo; la prensa en su momento no lo hizo”, señaló.

Acerca del juicio y todo el proceso legal que vivió por el caso de la acusación por una agresión a una jugadora morada, Paul dijo.

Paul Mayorga contó sobre su resentimiento hacia la prensa y a la directiva de aquellos años de Alajuelense (Adrian Soto D)

“Yo gané el juicio; inclusive la abogada de la muchacha quiso conciliar antes de que se acabara el juicio, previendo que yo le hiciera una contrademanda, pero eso a mí no me interesaba, ya que el problema fue que ya habían ensuciado mi nombre por algo que yo no hice”, sentenció.

“Mi resentimiento va más que todo por la dirigencia de ese entonces, ya que en la actualidad, la directiva no tiene ninguna culpa al respecto de lo que pasó, no tiene ninguna culpa”.

Acerca de la jugadora morada, con el pasar del tiempo y tras Paul revelar que ganó la situación en los tribunales, el exarquero contó.

“Mi abogado en su momento no aceptó conciliar, ya que lo que se buscaba era que quedara una sentencia en la cual yo no era culpable de nada, y así fue como quedó, quedando exonerado de todo, ya que no hubo lo que la gente dijo”, aclaró Mayorga tras tantos años de dicha polémica.