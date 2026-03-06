Wálter Centeno intentará cambiar la historia reciente entre Alajuelense y San Carlos

San Carlos, dirigido por el técnico Wálter Centeno, buscará quitarse de encima la paternidad que tiene sobre el equipo la Liga Deportiva Alajuelense, la cual viene desde el 2020.

El 15 de noviembre del 2020 fue la última vez en la que los sancarleños pudieron doblegar a los leones por campeonato nacional; en ese entonces fue un 1-0 con un tanto de Rashid Chirinos.

Alajuelense no pierde contra San Carlos desde el 2020 (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Desde ese compromiso que se disputó en el Carlos Ugalde Álvarez en Ciudad Quesada, han transcurrido 20 duelos en el certamen local con ventaja eriza; no obstante, en su mayoría han sido juegos muy parejos en los que el marcador más recurrente han sido los empates.

En total han sido diez triunfos y diez empates; sin embargo, hay una pequeña trampa en este dato, ya que el 6 de marzo del 2022, los actuales monarcas nacionales ganaron 0-3 en el Carlos Ugalde en un duelo que finalizó dentro del terreno de juego 1-1.

Lo que sucedió en ese compromiso fue que en la mesa a la Liga se le adjudicaron las tres unidades, ya que tras el empate a un tanto, en Alajuela se dieron cuenta de que los norteños incurrieron en una alineación indebida.

Víctor Abelenda estaba suspendido por tres juegos debido a una sanción en la categoría sub-20, pero fue parte del cuerpo técnico de los Toros del Norte en ese juego que, pese a terminar en empate, la Liga lo ganó en la mesa.

En ese lapso desde la última victoria de San Carlos hasta la fecha, en Ciudad Quesada han jugado diez juegos en los que Alajuela se llevó los tres puntos en cinco de ellos, incluido el anteriormente mencionado que acabó en los 90 minutos con empate, por lo que en el verde, pese a la paternidad liguista, los norteños no han sido un hueso sencillo para los leones.

Wálter Centeno buscará acabar con la hegemonía de Alajuelense sobre San Carlos (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Sabemos a lo que nos enfrentamos, pero el camerino está muy compacto, cerrado; el cuerpo técnico se ha encargado de que estemos unidos, felices, de jugar con tranquilidad, sabiendo lo que nos jugamos en la tabla general; a todo mundo le gusta jugar estos partidos contra equipos de estos calibres”, comentó el jugador Jorman Aguilar en la previa del juego ante la Liga en conferencia de prensa.

Sandro Alfaro, asistente técnico de los sancarleños, comentó sobre el juego que será un duelo directo por los puestos altos de la tabla y sobre la fortaleza de su cancha, donde en este torneo no han perdido.

“Hemos trabajado mucho para cambiar la mentalidad de los jugadores y creo que ha dado resultado. Nosotros, como parte del cuerpo técnico, hemos ayudado al cambio y contra la Liga, que es un rival directo. Antes peleábamos por el descenso, pero ahora es una presión bonita tratar de clasificar. Estamos preparados para que el equipo cambie la mentalidad y que el Carlos Ugalde sea nuestra fortaleza”.

Por el presente campeonato Clausura 2026, ya Paté con San Carlos estuvo a punto de amargarle la noche a los rojinegros en la primera vuelta, pero un gol al 90 de Isaac Badilla le otorgó los tres puntos a Alajuelense.