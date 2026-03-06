¿Peligra el Mundial para Cristiano Ronaldo? Entrenador enciende las alarmas

El entrenador de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr de la liga de Arabia Saudita confirmó noticias para nada positivas para el astro portugués, que sigue no solo en la carrera para llegar a su sexta Copa del Mundo en este 2026, sino que también busca el récord de los mil goles.

El pasado fin de semana, durante el encuentro de su equipo que acabó en victoria para los del Bicho 3-1 sobre Al Fayha en la Saudi Pro League, Cristiano tuvo que salir de variante instantes antes del cierre del duelo.

Cristiano Ronaldo tiene una ñesión más grave de lo que se esperaba asegura su técnico (FAYEZ NURELDINE/AFP)

El artillero luso se retiró con hielo y su técnico Jorge Jesús llamó a la calma, bajándole la gravedad de lo que vivió el Comandante en ese juego luego de su lesión. “Fue solo una fatiga muscular”.

Pero este viernes, en la previa del juego de la liga árabe, el timonel del Al Nassr confirmó que no podrá jugar ante el Neom y que no se sabe hasta cuándo podrá volver a las canchas el delantero de 41 años.

“Luego de los exámenes que se hizo, quedó claro que es una lesión más seria de lo que esperábamos. Necesita descanso y recuperación”, comentó Jorge Jesús sobre CR7.

El entrenador de Ronaldo afirmó que, por la lesión, el atacante saldrá del país para ser atendido en Europa.

“Cristiano bajará a España para tratarse con su fisioterapeuta personal, como otros jugadores que se lesionaron. Esperamos que regrese pronto para ayudar al equipo”, acotó el entrenador portugués.

Cristiano Ronaldo sigue en la carrera por llegar a los mil goles (ATTILA KISBENEDEK/AFP)

Pese a que en ningún momento se habló de que la lesión le podía dejar fuera del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que arrancará en junio de este año, su entrenador no confirmó el tiempo que estará de baja el exatacante del Real Madrid, Manchester United y Juventus, quien tiene una lesión en el tendón de la corva, en la parte posterior del muslo que une el isquion con la tibia y peroné.

El Bicho suma un total de 21 tantos en la actual campaña de la Saudi Pro League, siendo el tercer máximo goleador; además, a finales de marzo se viene el parón de la fecha FIFA en el que su selección visita México en la inauguración del Estadio Azteca que fue remodelado para la Copa del Mundo.

Luego del duelo ante México, la selección portuguesa tiene pactado un amistoso ante Estados Unidos en el que Ronaldo también es duda.