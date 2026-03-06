Carlos Serrano llamó así a Harrick McLean y el narrador volvió a molestarse

En medio del análisis del triunfo conseguido por el Sporting en el estadio Ricardo Saprissa, los ánimos empezaron a calentarse en el programa de Radio Monumental 120 Minutos, debido a un comentario de Carlos Serrano sobre Harrick McLean.

Serrano, quien es abiertamente morado, no desaprovechó para tirarle un comentario al narrador, quien es manudo y llegó con una gorra del Sporting, que por poco saca de las casillas al experimentado comunicador.

Carlos Serrano trato de mascota a Harrick McLean (Marvin Caravaca)

“Pablo, quiero felicitarlo a usted, estamos a cuatro días del aniversario (de 120 Minutos) y ya empezó a traer mascotas de los equipos, ya trajo a Albo (mascota de Sporting)”, dijo Charlie.

Harrick brincó de inmediato y le respondió: “Irrespetuoso, usted es demasiado irrespetuoso, lea los comentarios, no los lee porque todos están en contra de usted”, mientras Pablo Guzmán le decía al narrador que no cayera en la provocación.

“Es un irrespetuoso, perdió su equipo; a mí no me meta en eso, no me caliente, señor, póngase más serio. ¿Querés un clip otra vez en el periódico, es lo que querés?”, le dijo McLean a Serrano.

Al final, entre risas, no pasó a más el pleito, pero lo que sí es un hecho es que en La Teja lo vimos y le cumplimos el deseo a Serrano.