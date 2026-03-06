Leonel Moreira soltó una frase que enojará mucho a los saprissistas tras victoria de Sporting

Leonel Moreira picó a la afición de Saprissa con sus palabras. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

Leonel Moreira, arquero de Sporting FC, picó con sus palabras de manera muy brava a todos en Saprissa, tras el triunfo de los albinegros 2-1 en Tibás.

Cuando el meta estaba pasando frente a la prensa para entrar al camerino de visita, tiró una frase que resumió cómo se sentía en ese momento.

“Que lindo es venir a ganar, y bailados”, dijo sacando pecho mientras caminaba lleno de orgullo en un encuentro en el que lució de buena manera.

En el cuadro albinegro se sentían muy orgullosos de la victoria, aunque algunos fueron más comedidos en sus palabras, como el caso del técnico Andrés Carevic.

Andrés Carevic afirmó que este el Sporting que quiere ver siempre. (Mayela López/Mayela López)

“Quiero felicitar a los jugadores porque fueron unas bestias: corrieron y jugaron. Este es el Sporting que queremos. Lo hicieron bien nuestros jugadores y nuestros juveniles, esto es muy meritorio para nuestro equipo.

“Ahora lo que queda es mantener una idea y no tener tantos altibajos entre partidos. Cuando este equipo se propone jugar fuera tiene calidad para hacerlo; el objetivo ahora es hacer una segunda vuelta muy buena”, dijo en conferencia de prensa.

