Médico del Saprissa revela que pasará con Newton Williams tras imágenes en las que sale entrenando

Esteban Campos, médico del Deportivo Saprissa, habló de manera muy clara sobre cuál es la situación del delantero panameño Newton Williams y cuándo podría volver a jugar.

Este jueves el futbolista publicó unas fotos entrenando con los morados que generaron miuchas preguntas sobre su estado y la oportunidad de volver cuánto antes.

El caso de Newton Williams

El jugador, de 25 años, no juega desde agosto. Williams se lesionó en el partido entre Saprissa y Cartaginés, por la Copa Centroamericana, el 29 de julio del 2025 y fue operado por una seria lesión de rodilla que recién le permite estar entrenando.

Los morados desinscribieron al canalero dado que no estaría disponible por todo este semestre, plazo que el doctor confirmó nuevamente, pero halagó su recuperación.

“Newton va físicamente espectacular, su biotipo, su genética, nos ha dado resultados extraordinarios de cómo va esa rodilla, seguimos en el protocolo que tenemos. Claramente los tiempos de recuperación no le dan para este torneo, pero vamos a ver la mejor versión de Newton desde el punto de vista físico”, comentó.

Newton ha mejorado en diversos aspectos

Campos contó que cuando Williams vuelva, lo hará mejor que nunca porque en este tiempo, además, han tenido oportunidad para trabajarlo en diversos aspectos.

“Ha trabajado espectacularmente bien, ha trabajado muy fuerte, muy sólido, muy consolidado, hemos trabajado mucho la parte física, nutricional, fuerza estabilidad, vamos a ver una muy buena versión de Newton cuando esté de regreso”, indicó.

El pana está a préstamo con los morados, vínculo que termina en junio y Saprissa deberá decidir si le da el chance de quedarse dado que tiene cinco extranjeros inscritos. Mariano Torres, Fidel Escobar, Luis Javier Paradela, Tomás Rodríguez y Bancy Hernández.