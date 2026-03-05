Deportes

Newton Williams volvió a los entrenamientos con Saprissa y pone en un dilema al club morado

El delantero Newton Williams volvió a los entrenamientos con Saprissa, luego de meses de ausencia por lesión

Por Yenci Aguilar Arroyo

El delantero panameño Newton Williams volvió a los entrenamientos con el Deportivo Saprissa, luego de meses de ausencia por una delicada lesión.

El futbolista compartió en sus redes sociales imágenes de la práctica que hizo con el primer equipo morado, este pasado miércoles, previo al juego entre los morados y Sporting FC, que será este jueves, a las 8 p.m.

El jugador, de 25 años, no juega desde agosto. Williams se lesionó en el partido entre Saprissa y Cartaginés, por la Copa Centroamericana, el 29 de julio pasado y pasó por el quirófano.

Newton Williams
El delantero Newton Williams volvió a los entrenamientos con el Deportivo Saprissa. Foto: Instagram Newton Williams. (Foto: Instagram Newton Williams. /Foto: Instagram Newton Williams.)

Newton fue sometido a una artroscopia de rodilla derecha (procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo que utiliza una cámara diminuta y pequeños instrumentos introducidos a través de 2-3 incisiones) y una revisión de plastía del ligamento cruzado.

La situación de Newton Williams

Newton llegó a Saprissa el año anterior, a modo de préstamo, procedente del Antigua FC de Guatemala.

El futbolista fue contratado por un año y, debido a su molestia, Saprissa no lo inscribió para el torneo de Clausura 2026.

El ligamen de Williams con los morados vence en junio y, en este momento, las plazas de extranjeros en el cuadro saprissista están llenas: Mariano Torres, Fidel Escobar, Luis Javier Paradela, Tomás Rodríguez y Bancy Hernández.

Ahora la gran pregunta será qué pasará con el atacante, una vez que finalice su contrato.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

