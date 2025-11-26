Deportes

¿Recuerdan a Newton Williams? El delantero de Saprissa reapareció

El delantero panameño Newton Williams reapareció este miércoles con Saprissa

Por Yenci Aguilar Arroyo

El delantero panameño Newton Williams mostró parte de su proceso de recuperación.

Recordemos que el jugador, de 23 años, no juega desde agosto. El futbolista se lesionó en el partido entre Saprissa y Cartaginés, por la Copa Centroamericana, el 29 de julio pasado y pasó por el quirófano.

Williams fue sometido a una artroscopia de rodilla derecha y una revisión de plastía del ligamento cruzado.

Concacaf los mejores clubes de Centroamérica en copa centroamericana Deportivo Saprissa vs Club sport Cartaguines
29/07/25 San José, Tibás, Estadio Ricardo Saprissa Partido copa centroamericana Deportivo Saprissa vs Club sport Cartaguines (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El proceso de recuperación de Newton Williams

Este miércoles, el atacante canalero apareció en un video que difundió el club, donde se le ve haciendo diferentes tipos de ejercicios.

“Gracias a Dios me siento bien, seguimos trabajando, espero volver pronto”, afirmó el futbolista.

Williams fue uno de los jugadores que llegó para el torneo de Apertura 2025. En el presente torneo no ha sumado minutos debido a su lesión.

