Hernán Medford sorprende con su reacción tras su primera derrota con Saprissa

Hernán Medford sufrió su primera derrota con Saprissa este jueves. (Mayela Lopez/Mayela López)

Hernán Medford es un técnico que suele ser explosivo y muy duro tras sus derrotas, pero este jueves, tras su primera caída con Saprissa, anduvo recatado.

El Pelícano no entró en excusas de ningún tipo, felicitó a Sporting por el triunfo, indicó que lo hizo merecidamente y que les deja a ellos una reflexión para corregir cosas que aseguró “no pueden volver a pasar”, sin entrar en mayores detalles.

Hubo algunas consultas que el técnico no quiso responder desde el fondo, al indicar que eso es un análisis que se guarda a lo interno, como profundizar en errores específicos.

“Es una derrota que duele y es parte del fútbol. Es una cachetada y le damos méritos a Sporting. Se pierde por errores que cometemos. No hay que buscar excusas, les dije a los muchachos que hicimos cosas malas y no pueden volver a pasar. En dos días debemos cambiar de chip y eso es lo bueno, en dos días podemos cambiar el enojo de todos, la afición se enoja, los jugadores también. Nos equivocamos en ciertas partes y hay que corregir”, indicó.

Hernán Medford aseguró que cometieron errores que no pueden cometer de nuevo. (Mayela López/Mayela López)

Lesión de Guzmán es un duro golpe

Uno de los puntos que lamentó Medford fue la lesión de David Guzmán, al asegurar que es una posición en la que sus tres opciones se lesionaron.

“Lamentablemente tengo tres contenciones y los tres se lesionan, no son excusas, pero no se puede ocultar. Para el próximo partido en ese puesto no tenemos, se me lesionaron los tres, el contención es un puesto de equilibrio en el equipo y no tenemos a ninguno. Todos están lesionados (Acuña, Guzmán y Barahona) y debemos ver cómo hacemos para ordenar y saber que en 48 horas (serían 69 horas realmente) hay que jugar y buscar el encuentro contra Herediano”.

Finalmente, Hernán no quiso lamentarse de la posibilidad que dejaron de ser líderes ante los florenses, por un motivo muy sencillo, no puede lamentarse de lo que no puede conseguir.