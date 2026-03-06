Capitanes de Saprissa no se quedan callados y le responden a Leonel Moreira por su polémica frase

“Qué lindo es venir a ganar y bailados”, expresó Leonel Moreira en el túnel de vestuarios del estadio Ricardo Saprissa después de finalizar el compromiso entre los morados y el Sporting que acabó con victoria visitante 1-2.

El portero de Sporting tiene un pasado en Herediano y Alajuelense, máximos rivales históricos de los tibaseños, por los que ha pasado por momentos duros en dicho escenario, como también dulces, pero siempre tiene a flor de piel la rivalidad tan marcada contra el Monstruo.

Mariano Torres le respondió a Leo Moreira luego del triunfo de Sporting en el Saprissa (Mayela Lopez/Mayela López)

Ante esa frase del ahora futbolista albinegro, los capitanes de los morados comentaron al respecto al ser consultados, tras finalizar el duelo.

“Bueno, no puedo hablar por mis compañeros, puedo hablar por mí; es entendible la alegría de él por ganarnos acá. Obviamente, no voy a compartir que nos bailaron porque no siento que fue así. Más de eso no voy a comentar para no generar más polémica, pero siempre va a haber dos versiones distintas en esta historia: el que está feliz porque ganó y el que está triste porque perdió; más de eso no me voy a referir”, expresó Kendall Waston en Columbia.

LEA MÁS: Médico de Saprissa explica qué pasa realmente con Fidel Escobar y por qué faltaría rato para su regreso

Por su parte, el argentino Mariano Torres fue más contundente al decir que ya Moreira está grande para que se deje decir este tipo de cosas.

Kendall Waston y Mariano Torres dieron la cara ante las polémicas palabras de Leo Morerira (Mayela López/Mayela López)

“No puedo opinar de algo que no escuché; por ahí digo algo que no corresponde, pero si fue Leo Moreira el que lo dijo, él ya está grande, tiene experiencia y sabe que el campeonato no terminó”, aseguró el argentino a Yashin Digital en la zona mixta.

LEA MÁS: ¿Más equipos y menos plástico? El ambicioso plan del presidente del Saprissa para cambiar el fútbol tico

Tras este resultado, los dirigidos por Andrés Carevic llegan a la séptima casilla con once unidades, mientras que Saprissa cede terreno en la lucha por el liderato con Herediano, que suma 22 puntos contra 18 de los de Tibás; sin embargo, el domingo a las 5 de la tarde en la Cueva, los de Hernán Medford se toparán con los rojiamarillos de José Giacone para buscar recortar esa distancia en la cima.