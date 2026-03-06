¿Más equipos y menos plástico? El ambicioso plan del presidente del Saprissa para cambiar el fútbol tico

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa dio su posición sobre la composición del campeonato nacional.

El dirigente tibaseño conversó con Deportivas Columbia, previo al juego entre los morados y el Sporting FC y expresó que le gustaría ver más de 10 clubes en la primera división.

“No hemos tenido una discusión al respecto, con mi participación (en Unafut). Quiero un campeonato de 12 equipos y esperemos que lo podamos aumentar con el tiempo.

“Pero no es solo meter equipos, es contar con menos canchas artificiales, que deban tener un estándar mínimo de desempeño. Las canchas artificiales son muy duras y con mayor propensión a las lesiones.

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa aseguró que le gustaría ver 14 equipos en primera división. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

“No es nada más decir más equipos, es crear todo lo que se requiere para crear más equipos competitivos que logren un arraigo importante. Quiero ver ojalá 14 clubes en un momento, pero equipos que se puedan sostener”, aseguró.

Prioridades

Artavia recalcó que en este momento está trabajando en una serie de aspectos, que permitan mejorar la experiencia de los aficionados en el estadio Ricardo Saprissa.

“Hemos ordenado la estructura financiera, inflamos la planilla sin llegar a salarios exorbitantes. Ofrecí que íbamos a pagar la deuda de la CCSS pronto y eso está en camino. Poco a poco vamos mejorando las condiciones y eso nos liberará recursos para invertir más en divisiones menores y fútbol femenino.

“Quiero trabajar mucho en la experiencia en el estadio, que esté lleno, pero eso no va a pasar si no hay un buen equipo. Si el equipo no funciona está mal, si el aficionado no está satisfecho no estamos bien y las prioridades cambian de un momento a otro, dependiendo de las circunstancias”, aseguró.

A Roberto Artavia, presidente del Saprissa le gustaría ver 14 equipos en primera división. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Artavia además habló de sus deseos de formar parte del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol.

“Hasta el 20 de este mes se pueden presentar candidaturas y estoy esperando que Unafut me lo permita, que pueda haber una nominación y con eso aspirar al cargo.

“Si por equis razón ahorita no se puede porque no se consiguen los votos o se encuentra algo por lo que no puedo llegar, quiero ser un factor positivo en todo momento”, dijo.