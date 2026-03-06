Médico de Saprissa explica qué pasa realmente con Fidel Escobar y por qué faltaría rato para su regreso

Fidel Escobar no juega con Saprissa desde la final del Apertura 2025 ante Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

Fidel Escobar vive momentos complicados en Saprissa pues no ha jugado un solo minuto en el Clausura 2026 por una hernia en la columna que lo tiene frenado.

Escobar no juega con el Monstruo desde el 21 de diciembre, en la final del Apertura 2025 ante Alajuelense, por lo que ya va para los dos meses y medio sin acción.

Los aficionados morados se preguntan qué es lo que sucede realmente con Fidel y por qué ha tomado tanto tiempo su regreso a las canchas.

La semana pasada, Erick Lonis, director deportivo del Monstruo, indicó que el jugador ya tenía la alta en la parte médica, pero que debía readaptarse en la parte física, por lo que tenía fe de verlo en poco tiempo.

Este jueves, Esteban Campos, médico del Saprissa, dio un escenario un poco más duro y, por lo que explicó, es muy probable que al jugador no se le vea en las próximas semanas, pues no quieren arriesgarse en una zona tan delicada como la columna.

El estado real de Fidel Escobar

“Con Fidel seguimos caminando bien, entendiendo que necesitamos ir dando pasos certeros. A los que no dimensionan el problema de Fidel, tuvo una hernia en su columna, recibió un tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo, hay que cumplir ciertos tiempos, no solo en la parte médica que ya se han ido cumpliendo, sino en la parte física y adaptativa.

“Hay que entender que la columna es de cuidado, que tenemos que dar pasos muy certeros hacia adelante, y es mejor ir dando uno a la vez sin que involucre retroceso, porque la columna puede ser traicionera, hoy está muy bien y mañana el dolor pudiese reaccionar.

“Con Fidel vamos día a día, mejorando,un paso a la vez, donde vamos mejorando los atributos físicos, técnicos, tácticos, vamos recuperando la confianza de él también, y la mejor versión de Fidel, pero entendiendo que lo pondremos a competir en el momento que colegiadamente todos los departamentos consideremos que Fidel está listo para regresar a la competencia”, explicó.

Esteban Campos, médico del Saprissa, contó la situación real de Fidel Escobar. (Cortesia Esteban Campos/Cortesia Esteban Campos)

Sin fecha de regreso para Fidel Escobar

Campos explicó que todavía no pueden dar una fecha de regreso, ni decir que será pronto o que se tardará mucho.

“Cuando nosotros veamos que ya hay un volumen de entrenamiento suficiente que nos haga pensar que ya no vamos a volver atrás, que ahora sí vamos certeramente, vamos entonces a permitirle que él compita”.

El doctor confesó que son muy cuidadosos porque tienen claro la posibilidad del Pana de competir en la Copa del Mundo, al ser una de las fichas que seguramente su selección lo convocará para Norteamérica 2026.

“Fidel se juega este año un campeonato mundial. No podemos poner en riesgo ese campeonato mundial. Sería ingrato para Fidel, para Saprissa, porque sabemos que si Fidel se recupera le va a ayudar a Saprissa, le va a ayudar a su selección y el sueño de cualquier jugador es estar en un campeonato mundial. Así que no podemos ser irresponsables de dar pasos que no sean certeros”, añadió.

Si Escobar fuera convocado a la Copa del Mundo, el Monstruo recibirá buen dinero por eso, como parte del pago que da la FIFA a los clubes que aportan jugadores al evento.

Acelerar el proceso puede ser muy dañino

Finalmente, Campos explicó qué pasa si no le dan a Fidel el tiempo prudente para recuperarse.

“Si nosotros metemos una carga física demasiado rápida con Fidel, la columna se puede volver a inflamar. Lo que hemos logrado es ir desinflamando esa hernia y que el nervio se vaya recuperando,

“Un mal manejo de carga puede hacer que se vuelva a inflamar otra vez. Que la hernia vuelva a crecer, que vuelva a comprimirse el nervio y eso no lo queremos. Porque eso significaría hacer un alto en el proceso de él y atrasarlo aún más. Estamos a tres meses del Mundial. Vamos a tratar de tener a Fidel en el momento justo para que ayude a Saprissa y a su selección”, finalizó.