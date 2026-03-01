Erick Lonis dio buenas noticias de lo que sucede con Fidel Escobar en el Saprissa

Fidel Escobar no juega en el Saprissa desde la final del Apertura 2025 ante Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

Erick Lonis, director del comité deportivo del Saprissa, reveló el estatus de una de las figuras que los morados están deseando ver de nuevo, el panameño Fidel Escobar.

En declaraciones a FUTV, el dirigente comentó que el jugador ya está recuperado de una hernia en la parte baja de la espalda que lo tiene sin jugar desde inicios de año, pero que todavía tiene que esperar un poquito más.

“Lo de Fidel nos alegra mucho, ya tiene el alta médica, pero también está en un proceso de readaptación física y creo que en poco tiempo lo vamos a tener con nosotros al 100%”, detalló.

El pana no ha jugado en el Clausura 2026. A finales de enero, se volvió a realizar otro procedimiento para aliviar los dolores intensos que tenía, los que lo dejaron un mes más afuera, pero finalmente estaría listo para volver.

Escobar no juega con el Monstruo desde el 21 de diciembre, en la final del Apertura 2025 ante Alajuelense.

Para los morados, contar con Fidel es además una muy buena noticia para recuperar una ficha en la contención, tras la lesión de Sebastián Acuña este domingo en esa posición.

