En Saprissa se encienden las alertas por la lesión de uno de sus jugadores más regulares

n las alertas por la lesión que sufrió uno de sus jugadores más regulares.

Al minuto 9 del juego entre Guadalupe FC y los morados, el volante Sebastián Acuña tuvo que abandonar el terreno de juego del estadio Colleya Fonseca, por una lesión que tuvo en la pierna derecha.

Sebastián Acuña, jugador de Saprissa, salió lesionado del juego entre Guadalupe y Saprissa. Foto: Rafael Pacheco. (Foto: Rafael Pacheco./Foto: Rafael Pacheco.)

Lo que pasó con Sebastián Acuña

El volante de Guadalupe Marvin Angulo cobró un tiro de esquina y en su intento por evitar la entrada de la pelota, el defensor Gerald Taylor cayó y, según se logra ver en la repetición, parece prensar la pierna de Acuña, por lo que se le dobla la rodilla.

La cara del jugador lo decía todo y, de inmediato, el defensor Kendall Waston pidió cambio, ante la molestia del jugador sancarleño.

Minutos después, ingresó Alberth Barahona en lugar de Sebastián.