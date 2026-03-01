Deportes

En Saprissa se encienden las alertas por la lesión de uno de sus jugadores más regulares

Saprissa empata ante Guadalupe y recibió un duro golpe por la lesión de uno de sus titulares

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

En Saprissa se activaro

LEA MÁS: ¡Con el título en la mano! El plan de Sebastián Acuña para graduarse y ser campeón con Saprissa

n las alertas por la lesión que sufrió uno de sus jugadores más regulares.

Al minuto 9 del juego entre Guadalupe FC y los morados, el volante Sebastián Acuña tuvo que abandonar el terreno de juego del estadio Colleya Fonseca, por una lesión que tuvo en la pierna derecha.

Sebastián Acuña, jugador del Saprissa salió lesionado del juego entre Guadalupe y Saprissa.
Sebastián Acuña, jugador de Saprissa, salió lesionado del juego entre Guadalupe y Saprissa. Foto: Rafael Pacheco. (Foto: Rafael Pacheco./Foto: Rafael Pacheco.)

Lo que pasó con Sebastián Acuña

El volante de Guadalupe Marvin Angulo cobró un tiro de esquina y en su intento por evitar la entrada de la pelota, el defensor Gerald Taylor cayó y, según se logra ver en la repetición, parece prensar la pierna de Acuña, por lo que se le dobla la rodilla.

La cara del jugador lo decía todo y, de inmediato, el defensor Kendall Waston pidió cambio, ante la molestia del jugador sancarleño.

LEA MÁS: Esta es la razón por la que no está abierto el Salón de Trofeos del Saprissa

Minutos después, ingresó Alberth Barahona en lugar de Sebastián.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaFútbol de Costa RicaSebastián AcuñaGuadalupe FC
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.