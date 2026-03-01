Guadalupe FC vs Saprissa: esta es la apuesta de Hernán Medford para el duelo contra los guadalupanos

El Deportivo Saprissa visitará el estadio Colleya Fonseca, este domingo, a partir de las 3 p.m.

El juego entre Guadalupe FC y los morados tiene una gran importancia, porque una victoria del Sapri le permite seguir acercándose a los primeros lugares, generando presión entre San Carlos y Cartaginés, clubes que están en la segunda y tercera posición de la tabla, respectivamente.

El encuentro se podrá ver por FUTV y Canal 7.

LEA MÁS: La nueva vida de Nilton Nóbrega, excampeón del Herediano y Saprissa lejos de la capital

El juego entre Guadalupe FC y Saprissa será a las 3 p.m. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Alineación de Saprissa

Esta es la alineación de Saprissa, para este encuentro:

Abraham Madriz, David Guzmán, Kendall Waston, Sebastián Acuña, Luis Javier Paradela, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Bancy Hernández, Gerald Taylor, Mariano Torres y Ariel Rodríguez.

Llama la atención la inclusión del Samurái en lugar del panameño Thomas Rodríguez, quien estará en banca en este partido.