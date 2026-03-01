Deportes

Guadalupe FC vs Saprissa: esta es la apuesta de Hernán Medford para el duelo contra los guadalupanos

El Deportivo Saprissa visitará el estadio Colleya Fonseca, este domingo, a partir de las 3 p.m.

Por Yenci Aguilar Arroyo

El juego entre Guadalupe FC y los morados tiene una gran importancia, porque una victoria del Sapri le permite seguir acercándose a los primeros lugares, generando presión entre San Carlos y Cartaginés, clubes que están en la segunda y tercera posición de la tabla, respectivamente.

El encuentro se podrá ver por FUTV y Canal 7.

01/11/2025, San José, Guadalupe, Estadio Colleya Fonseca, partido de la jornada 15 del torneo de apertura 2025 entre Guadalupe y el Deportivo Saprissa.
El juego entre Guadalupe FC y Saprissa será a las 3 p.m. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Alineación de Saprissa

Esta es la alineación de Saprissa, para este encuentro:

Abraham Madriz, David Guzmán, Kendall Waston, Sebastián Acuña, Luis Javier Paradela, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Bancy Hernández, Gerald Taylor, Mariano Torres y Ariel Rodríguez.

Llama la atención la inclusión del Samurái en lugar del panameño Thomas Rodríguez, quien estará en banca en este partido.

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

