Guadalupe FC vs Saprissa: esta es la apuesta de Hernán Medford para el duelo contra los guadalupanos

El Deportivo Saprissa visitará el estadio Colleya Fonseca, este domingo, a partir de las 3 p.m.
El juego entre Guadalupe FC y los morados tiene una gran importancia, porque una victoria del Sapri le permite seguir acercándose a los primeros lugares, generando presión entre San Carlos y Cartaginés, clubes que están en la segunda y tercera posición de la tabla, respectivamente.
El encuentro se podrá ver por FUTV y Canal 7.
Alineación de Saprissa
Esta es la alineación de Saprissa, para este encuentro:
Abraham Madriz, David Guzmán, Kendall Waston, Sebastián Acuña, Luis Javier Paradela, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Bancy Hernández, Gerald Taylor, Mariano Torres y Ariel Rodríguez.
Llama la atención la inclusión del Samurái en lugar del panameño Thomas Rodríguez, quien estará en banca en este partido.