José Giacone dispara contra la prensa previo al partido ante Saprissa

José Giacone no pudo ocultar su molestia con la prensa por una etiqueta que lo ha marcado

Por Eduardo Rodríguez

El Club Sport Herediano es el líder indiscutible del campeonato nacional con 22 unidades, cuatro por delante del segundo lugar, que es el Saprissa, y este domingo se miden en Tibás, en lo que será la vuelta de José Giacone a la Cueva.

El entrenador de los rojiamarillos no pudo ocultar su enojo con la prensa por una etiqueta que lo lleva persiguiendo desde hace años en el fútbol de nuestro país, por lo que el argentino sacó pecho de todos los logros que ha conseguido como timonel.

Herediano se enfrento a Pérez Zeledón por la jornada 9, Torneo de Clausura 2026.
José Giacone evidenció su molestia con el periodismo deportivo (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

A veces siento que se menosprecia el trabajo que uno hace, porque los resultados están a la vista. A mí como entrenador me ha tocado ganar nueve títulos y todavía siguen diciendo que soy defensivo”, comentó en conferencia de prensa.

Creo que en el fútbol, el análisis del periodista a veces es etiquetar y entrar por ese lado y sí, a mí me molesta esa situación, tampoco es que yo sea ultraofensivo, pero creo que lo que buscamos es que al equipo no le hagan goles y que el nuestro los anote, básicamente. A veces me causa gracia cuando dicen que el técnico echó el equipo atrás, eso lo veo muy poco, todos queremos ganar de una forma o de otra”, mencionó Giacone.

El timonel fue tajante con cuanto a los análisis de los periodistas al respecto de temas de estrategias.

El análisis periodístico a veces es muy pobre en relación a la parte futbolística y no genera polémica el análisis futbolístico, entonces lo que vende más es hacer un comentario sobre lo que dijo un jugador para la polémica después de un partido, como pasó con Moreira (Saprissa vs. Sporting). Eso es primera plana hoy, sé que le dan más importancia a eso que a un desarrollo futbolístico”, añadió.

Herediano vs. Saprissa
Herediano se impuso a Saprissa 2-0 en el primer juego del presente torneo (Rafael Pacheco Granados/Herediano vs. Saprissa)

“Cuando un periodista habla, también está educando, si es que tiene la capacidad; hay alguno que tiene más capacidad para generar polémica que para hacer un análisis real de lo que es el fútbol o, por lo menos, tener una opinión futbolística que ayude a otros a comprender”, dijo.

Saprissa y Herediano se verán las caras este domingo a las 5 de la tarde en San Juan de Tibás.

