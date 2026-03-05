Herediano perdió a una de sus principales figuras para enfrentar a Saprissa por una acción absurda

Everardo Rubio anotó ante Pérez Zeledón en la fecha anterior. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Herediano y Saprissa se enfrentarán este sábado en Tibás en un partido por el primer lugar del Clausura 2026, pero para ese duelo el Team tendrá una baja sensible.

Los rojiamarillos no contarán con el defensor Everardo Rubio dado que este miércoles ante Guadalupe FC acumuló cinco tarjetas amarillas en el campeonato.

El mexicano llegó a la mejenga con los guadalupanos al filo de la navaja con cuatro tarjetas y todo parecía que saldría bien librado, pero el jugador se fauleó solo.

Así se sacó la quinta amarilla

A los 90 minutos del partido, el zaguero se fue a reclamarle algo de forma insistente al árbitro Steven Madrigal, por lo que lo amonestaron de una forma bien torpe.

Durante este torneo, el jugador había sido amonestado ante Sporting, Liberia, Alajuelense y Pérez Zeledón en la jornada anterior.

La ausencia de Rubio obliga al técnico José Giacone a buscar sustituto para un titular indiscutible en Herediano en todos los juegos del torneo.

Este viernes saldrá el reporte de sanciones; por reglamento, lo que se perderá Rubio será solo un partido, por lo que la próxima jornada estará disponible.

Afición lo reclamó

En las redes sociales de los florenses, aficionados lamentaron lo ocurrido y recriminaron que se quede fuera de un partido tan importante por una acción que califican como muy sin gracia.

Sanción mete a Giacone en un problema

José Giacone aplicó un plan en defensa en Alajuela que debería modificar en Tibás. (Jorge Navarro para La Nacion )

El periodista Fabián Zumbado, quien además es aficionado florense y en su canal de YouTube analiza al Team, explicó que es un error importante que mete en problemas al club en general y lo que sería el plan que tenía Giacone en Tibás.

“Uno pensaría que esto le cambia los planes al técnico, porque don José regularmente en estos juegos usa línea de tres o de cinco y uno imagina que iba a salir con Rubio, Getsel (Montes) y Keynner (Brown) en el centro de la defensa y ponía a Darryl (Araya) y Haxzel (Quirós) por los costados, como hizo en el Morera Soto contra la Liga.

“Ahora, sin Rubio, hay que ver si se va a atrever a jugar con ese mismo sistema o no, porque el único defensa de perfil zurdo que tiene Herediano es Rubio y no sé si se atreva a sacar a Sergio (Rodríguez) de la media, porque viene jugando muy bien ahí, y ponerlo de central o ubicar a Yurguin (Román) como central, que ya lo ha hecho, pero no tiene ritmo de juego.

“Rubio metió en problemas al cuerpo técnico a menos que juegue línea de cuatro y hace cambio de hombre por con Getsel y listo, pero como uno conoce a don José, por eso digo que pudo generar un problema”, explicó.