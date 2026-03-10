Alajuelense vs Pérez Zeledón: así puede ganar entradas dobles para el partido

El partido entre Alajuelense y Pérez Zeledón se disputará el próximo viernes 13 de marzo a las 8 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto, en un encuentro correspondiente a la jornada 12 del Torneo Clausura 2026.
Para quienes deseen asistir al estadio, La Teja está regalando entradas dobles por medio de un sorteo.
Cómo participar por las entradas
Para participar, las personas deben completar el formulario con sus datos personales y unirse al grupo de WhatsApp “Entre Leones”.
Posteriormente, deberán enviar una captura de pantalla que confirme su participación al número 6196-2513 y responder dentro del plazo establecido.
El sorteo de las entradas se realizará el jueves 12 de marzo a las 11 a.m.