Alajuelense vs Pérez Zeledón: así puede ganar entradas dobles para el partido

El partido entre Alajuelense y Pérez Zeledón se disputará el próximo viernes 13 de marzo a las 8 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto, en un encuentro correspondiente a la jornada 12 del Torneo Clausura 2026.

Para quienes deseen asistir al estadio, La Teja está regalando entradas dobles por medio de un sorteo.

LEA MÁS: El caso entre Jimmy Marín y Saprissa suma un nuevo capítulo

Cómo participar por las entradas

Para participar, las personas deben completar el formulario con sus datos personales y unirse al grupo de WhatsApp “Entre Leones”.

Alajuelense jugará ante Pérez Zeledón el próximo viernes. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

LEA MÁS: Alajuelense da noticias terribles de uno de sus futbolistas previo al juego ante Los Ángeles FC

Posteriormente, deberán enviar una captura de pantalla que confirme su participación al número 6196-2513 y responder dentro del plazo establecido.

El sorteo de las entradas se realizará el jueves 12 de marzo a las 11 a.m.