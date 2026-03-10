Deportes

Alajuelense vs Pérez Zeledón: así puede ganar entradas dobles para el partido

Si quiere asistir al duelo entre Alajuelense y Pérez Zeledón, La Teja lanzó una dinámica para regalar entradas dobles

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El partido entre Alajuelense y Pérez Zeledón se disputará el próximo viernes 13 de marzo a las 8 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto, en un encuentro correspondiente a la jornada 12 del Torneo Clausura 2026.

Para quienes deseen asistir al estadio, La Teja está regalando entradas dobles por medio de un sorteo.

Cómo participar por las entradas

Para participar, las personas deben completar el formulario con sus datos personales y unirse al grupo de WhatsApp “Entre Leones”.

Alajuelense se enfrento Cartaginés por la jornada 10, Torneo de Clausura 2026.
Alajuelense jugará ante Pérez Zeledón el próximo viernes. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Posteriormente, deberán enviar una captura de pantalla que confirme su participación al número 6196-2513 y responder dentro del plazo establecido.

El sorteo de las entradas se realizará el jueves 12 de marzo a las 11 a.m.

