El caso entre Jimmy Marín y Saprissa suma un nuevo capítulo

Jimmy Marín y su representante acudieron a la Federación en el 2022

Por Yenci Aguilar Arroyo

El caso entre Jimmy Marín y el Deportivo Saprissa suma un nuevo capítulo.

Este martes, Aquiles Mata, representante legal del jugador confirmó que luego de varios años de espera, ya tienen una audiencia en la Cámara Nacional de Resolución de Disputas en la Federación Costarricense de Fútbol.

Recordemos que en el 2022, el jugador y su representante José Luis Rodríguez acudieron a la Fedefútbol, porque en ese entonces los tibaseños no habían pagado a ambos, el 10 por ciento de la venta de Jimmy al Orenburg FC de Rusia.

Lo que solicitan

El abogado confirmó que será el 18 de marzo, cuando esta cámara atienda al jugador y su agente. Recordemos que ambos solicitaron al equipo tibaseño el pago de $120 mil ($60 mil cada uno, cerca de ₡28 millones) por la venta de Marín al Orenburg FC.

“Jimmy Marín fue convocado a las 9 a.m. y José Luis a las 10:30 a.m. Lo primero que se hace es ver si las partes están de de acuerdo con una conciliación y si se define un acuerdo, las partes definen los términos de la conciliación.

“Si no hay acuerdo, las partes presentarán las pruebas y contarán con un espacio para hacer un resumen de los hechos”, destacó.

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

